萬科企業（２２０２）３間控股子公司申請抵押貸款５﹒５億人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，為３間
控股子公司申請貸款共約５﹒５３億元（人民幣．下同）提供擔保，擔保後將令對外擔保總額升
至８０９﹒３４億元，佔去年末淨資產的比重將為３９﹒９３％。
該集團指，控股子公司徐州萬欣置業近期向交通銀行深圳分行申請貸款３﹒０１億元，期限
１５年，控股子公司徐州萬喬企業管理以徐州萬欣１００％股權提供質押擔保。另一控股子公司
石獅和安物流近期向廈門銀行申請銀行貸款１﹒２億元，期限１５年，並已完成提款。控股子公
司深圳市萬緯物流投資以所持石獅和安１００％股權提供質押擔保、杭州奧天實業提供連帶責任
保證，並以名下物業提供抵押擔保。此外，控股子公司連江宏晟冷鏈物流近期向廈門銀行申請銀
行貸款１﹒３２億元，期限１５年，並已完成提款。控股子公司上海萬緯浙杭供應鏈以所持連江
宏晟１００％股權提供質押擔保、杭州奧天實業提供連帶責任保證，並以名下物業提供抵押擔保
。（ｗｈ）
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