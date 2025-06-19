《駐京專電》李強江蘇調研：堅持創新驅動發展，推動經濟運行向好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李強１６日至１８日在江蘇調

研。他強調，堅持創新驅動發展，著力擴大有效需求，進一步營造幹事創業濃厚氛圍，在深化改

革開放中激發高質量發展動力活力，推動經濟運行持續向好。江蘇經濟底子好實力強，也有更高

的發展要求。希望江蘇廣大幹部群眾咬定發展不放鬆，更好發揮經濟大省挑大梁作用，為全國發

展大局多作貢獻。



＊積極運用人工智能、清潔能源等技術，推動產業轉型升級＊



李強先後來到徐州市、南京市，走進企業、科研院所、工程現場、貿易合作平台等，深入了

解經濟運行情況。在江蘇匯智高端工程機械創新中心有限公司，李強聽取實驗項目等匯報，察看

核心零部件和產品。他指出，工程機械行業高端化、智能化、綠色化發展是大勢所趨。要對標國

際先進水平，積極運用人工智能、清潔能源等技術，推動產業轉型升級。要聚合行業資源，搭建

大中小企業協同創新平台，促進企業優勢互補、相互賦能。



＊了解原子級製造技術發展，加強前瞻性布局＊



在深地科學與工程雲龍湖實驗室，李強聽取相關技術裝備研發進展等介紹，希望大家把科技

創新和產業需求有效結合，推進重大原始創新和技術突破，加快產業化落地和市場應用推廣。在

南京原子製造研究所，李強了解原子級製造技術發展等情況，勉勵他們錨定新領域新賽道，加強

前瞻性布局，深入開展基礎研究，推動跨學科交叉融合創新和開放合作，搶佔未來科技和產業發

展制高點。



在博西家用電器（中國）投資有限公司，李強了解企業技術研發和市場拓展等情況，細致詢

問消費品「以舊換新」效果，希望他們用好相關政策，圍繞用戶新需求開發更多高品質產品和服

務，進一步釋放消費潛力。他說，中國擁有規模巨大、不斷成長的市場，歡迎各國企業來華投資

興業，將加大政策支持和服務保障力度，為外資企業在華深耕發展創造良好環境。

