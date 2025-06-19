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AH股新聞

19/06/2025 09:10

《駐京專電》何立峰山東調研：加大穩外貿支持，發揮企業競爭優勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院副總理何立峰１７日至１８日在山
東調研外經貿工作時強調，加大穩外經貿支持力度，加強對企業支持服務保障，充分發揮企業競
爭優勢，持續推動外經貿高質量發展。
　
　　何立峰要求，地方政府商務等相關部門要勇於擔當盡責，深入一線及時了解實情，千方百計
幫助外經貿企業解決實際問題訴求，加強支持服務保障，以切實舉措支持企業積極培育外貿新優
勢，持續推動外經貿高質量發展。
　
　　何立峰先後來到德州、青島，實地走訪多家外貿出口商品生產企業，深入了解企業接單、生
產、技術創新和開拓國際市場情況，聽取企業主要關切訴求。何立峰指出，希望廣大企業敢於直
面問題，善於迎難而上、應變求變，充分發揮自身優勢，繼續專注主業，深耕國際市場，不斷推
動產品、技術和業態創新升級，主動積極融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的
新發展格局，注重內外貿一體化結合發展，將拓展外貿與服務內需市場有機結合，持續提供物美
價廉的產品和優良服務。
　
　　何立峰指出，今年以來面對複雜嚴峻的國際環境，中國外經貿製造企業克服諸多困難，展現
出頑強韌性，扛住了壓力、頂住了衝擊，生產經營穩定增長，以質高價優的出口產品享譽國際市
場，不僅有力支撐了國內經濟發展，同時也有利於進一步增強世界經濟的穩定性，有效維護了全
球產業鏈供應鏈的穩定暢通。
　

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