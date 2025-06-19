【新股上市】德勤：上半年Ａ股集資額３７１億人幣，料下半年相若

《經濟通通訊社１９日專訊》德勤表示，隨著監管機構繼續實施早前對準新股發行人更嚴謹

的監管，Ａ股市場在２０２５年首季放緩，並於第二季度開始呈現更多復甦的跡象，但這也導致

更多小型中資企業聯群結集到美國上市集資。



＊料今年Ａ股新股發行將與去年看齊＊



德勤提及，在２０２５年下半年，預計Ａ股市場的表現將與今年上半年相若。整體來說，在

目前的監管環境下，預料２０２５年Ａ股新股發行將與２０２４年的看齊。相信隨著中國證監會

將推出進一步深化科創板改革「１＋６」政策措施及在創業板正式啟用第三套標準，支援優質未

盈利創新企業上市等政策的實施，未來Ａ股市場將逐步活躍，尤其是高科技企業的上市。相反，

假若目前利好的市況得以持續，預料２０２５年香港將較之前的預測籌集更多資金，而Ａ＋Ｈ上

市將會為主要的動力。



＊Ａ股上半年集資額３７１億人幣，按年升１４％＊



德勤表示，截至２０２５年６月３０日，Ａ股市場將有５０隻新股上市集資３７１億元人民

幣，相對２０２４年上半年為４４隻新股集資３２５億元人民幣，新股數量和集資總額均上升

１４％。１９隻新股將於上海證券交易所上市集資２０２億元人民幣，同時深圳證券交易所錄得

２６隻新股，集資１５０億元人民幣。



德勤中國資本市場服務部Ａ股上市業務全國主管合伙人黃天義表示，國家對科技及創新行業

的支持將推動科技、新能源等新質生產力到資本市場募集資金，並輾轉成為２０２５年下半年Ａ

股市場的亮點。（ｂｎ）

