《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監推科創板改革「１＋６」措施

《經濟通通訊社１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



強化科創板「硬科技」定位和包容性

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中央金融委員會印發《關於支持加快建設上海國際金融中心的意見》明確，經過五至十年的建設

，上海國際金融中心能級全面提升，現代金融體系的適應性、競爭力、普惠性顯著提高，金融開

放樞紐門戶功能顯著強化，人民幣資產全球配置中心、風險管理中心地位顯著增強，基本建成與

我國綜合國力和國際影響力相匹配的國際金融中心。



中證監：加力推出深化科創板改革「１＋６」政策措施

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中證監主席吳清６月１８日在２０２５陸家嘴論壇上表示，加快構建更有利於支持全面創新的資

本市場生態。他透露，中證監將加力推出進一步深化科創板改革的「１＋６」政策措施，包括在

科創板設置科創成長層，重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市等。同時，中證監也將在創

業板正式啟用第三套標準，支持優質未盈利創新企業上市。



資本市場以深改提升服務科技創新效能

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中證監主席吳清宣布，更好發揮科創板改革「試驗田」作用，將加力推出進一步深化改革的「１

＋６」政策措施，同時，將在創業板正式啟用第三套標準，支持優質未盈利創新企業上市。多位

機構人士和專家表示，此次中證監提出一系列舉措，將加快構建更有利於支持全面創新的資本市

場生態，更好發揮多層次資本市場樞紐功能，有力促進「科技－資本－產業」良性循環。





《上海證券報》



金融委印發《關於支持加快建設上海國際金融中心的意見》

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《關於支持加快建設上海國際金融中心的意見》明確，推動多層次股權市場高質量發展，強化科

創板「硬科技」定位和包容性，支持上海率先打造上市公司高質量發展示範區，支持企業通過並

購做大做強。深化多層次債券市場體系建設，穩步發展資產支持證券。支持上海期貨交易所加快

建成世界一流交易所，持續推動貨幣、外匯等市場發展。提高上海金融市場價格影響力。



中證監推出深化科創板改革「１＋６」政策措施

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中證監主席吳清表示，中證監將加力推出進一步深化科創板改革的「１＋６」政策措施，內容包

括在科創板設置科創成長層，並重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市；對適用科創板第五

套標準企業，試點引入資深專業機構投資者制度；面向優質科技企業試點ＩＰＯ預先審閱機制；

擴大第五套標準適用範圍等。



中證監：設置科創板成長層，未盈利科企迎上市新通道

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中證監正式發布《關於在科創板設置科創成長層，增強制度包容性適應性的意見》，核心舉措之

一是設置科創板科創成長層。該層明確重點服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入

大，但目前仍處於未盈利階段的科技型企業。在企業入層和調出條件方面，要求未盈利科技型企

業全部納入科創成長層，調出條件實施新老劃斷，存量未盈利科技型企業符合現行取消特殊標識

條件的，調出科創成長層。科創成長層企業股票簡稱後添加「Ｕ」

（Ｕｎｐｒｏｆｉｔａｂｌｅ），作為特殊標識。





《證券時報》



金融委六項舉措支持加快建設上海國際金融中心

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中央金融委員會印發《關於支持加快建設上海國際金融中心的意見》。《意見》指出，當前和今

後一個時期，加快建設上海國際金融中心要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，始終

做到「八個堅持」，走好中國特色金融發展之路，牢牢把握增強競爭力和影響力要求，以深化金

融體制改革為牽引，以提高金融國際化為突破口，以構建中國特色現代金融體系為重點，扎實做

好金融服務實體經濟「五篇大文章」，加強「五個中心」建設協同聯動，強化金融監管和風險防

控。



中證監：構建支持全面創新的資本市場生態

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中證監主席吳清在參加２０２５陸家嘴論壇時表示，中證監聚焦提升制度的包容性和適應性，充

分發揮科創板示範效應，加力推出進一步深化改革的「１＋６」政策措施，在創業板正式啟用第

三套標準，支持優質未盈利創新企業上市，以發展多元股權融資為重點，加快構建更有利於支持

全面創新的資本市場生態。



科創板深化改革「１＋６」政策落地，更好服務優質科技企業

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科創板深化改革的「１＋６」政策措施落地。就在中證監主席吳清宣布繼續充分發揮科創板示範

效應，加力推出進一步深化改革的政策措施的６個小時後，中證監發布了《關於在科創板設置科

創成長層 增強制度包容性適應性的意見》，增強科創板制度包容性、適應性，通過深化資本市

場投融資綜合改革，更好服務科技創新和新質生產力發展。（ｅｗ）

