《神州經脈》中國再減持美債，稀土出口審批加快，分紅險禁內捲

《神州經脈》中證監主席吳清周三（１８日）在陸家嘴論壇表示，加力推出進一步深化改革

的「１＋６」政策措施，在科創板設置科創成長層；創業板支持未盈利的創新企業上市。可惜消

息提振效果未彰，滬深股市今日（１９日）低開低走，創業板指更挫１﹒３６％，滬綜指收跌

０﹒７９％，報３３６２﹒１１點，深成指也跌１﹒２１％。兩市全天交易額１﹒２５萬億元（

人民幣．下同），較上個交易日升５９６億元或５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８８２，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１４點子，三連跌，創６月４日以來逾兩周新低，全日在７﹒１８８５至７﹒１９３４之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７２９，較上個交易日升３２點子，創３月１９日以

來三個月新高，較市場預測偏強近１９０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國對稀土的出口管制政策問題，商務部發言人何亞東今日在例行記者會上表示，中國依

法依規不斷加快對稀土相關出口許可申請的審查，已經依法批準一定數量的合規申請，並將持續

加強合規申請的審批工作，中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，積極促進便

利合規貿易。



２﹒ 美國國務院宣布將恢復學生簽證面試，並要求所有申請人公開他們的社交媒體帳戶以加強

審查。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中美教育合作是互利的，中

方一貫反對將教育合作政治化，希望美方將特朗普總統歡迎中國留學生來美學習的表態落到實處

，切實保障在美中國留學生和學者的正當合法權益。



３﹒ 廣西商務廳昨發通知稱，從２０２５年６月２０日２４時起暫停汽車置換更新、家電以舊

換新、３Ｃ數碼購新、電動自行車以舊換新、家裝廚衛「煥新」補貼活動，但強調以舊換新補貼

活動還將持續全年開展，具體恢復時間以官方公告為準。另外，對於近日社交媒體有人發帖聲稱

「２０２５年上海地區的『國補』在『６１８』過後極有可能結束」，《解放日報》引述上海市

網購商會工作人員報道，上述傳言是假的，並未聽說上海以舊換新國家補貼要結束的消息。



４﹒ 根據美國財政部數據，中國在今年４月再減持美國國債８２億美元，連續兩個月減持，持

有規模降至７５７２億美元，創下２００９年以來最低水平。中國在今年３月減持１８９億美元

美債，將第二大債權國讓位英國，４月仍是持有美國國債第三多的國家。數據並顯示，４月外國

投資者持有的美國國債９﹒０１萬億美元，按月下降３６０億美元，規模為史上次高。



５﹒ 倫敦金融城的政策主席克里斯．海沃德在上海出席陸家嘴論壇期間接受《彭博》採訪時表

示，「我們需要在倫敦進行更多ＩＰＯ」，稱倫敦城政府可以為中國企業提供在英國獲得客戶和

融資的機會，並通過倫敦與上海的互聯互通計劃推動它們在倫敦上市。倫敦城還可以鼓勵英國企

業在上海證券交易所籌集資金和上市。海沃德稱，他從香港今年上半年成功引發首次公開招股

（ＩＰＯ）熱潮中吸取經驗，「必須積極主動地去鼓勵企業在你的交易所上市」。他本周晚些時

候將前往香港探討ＩＰＯ事宜。



６﹒ 據《中國證券報．中證金牛座》記者從業內獲悉，金監總局人身保險監管司向各人身保險

公司下發了《關於分紅險分紅水平監管意見的函》。文件明確了應當充分論證擬分紅水平必要性

、合理性和可持續性的相關情形，要求各公司不得偏離帳戶資產負債和投資收益實際情況，隨意

抬高分紅水平搞「內捲式」競爭。



７﹒ 乘聯分會秘書長崔東樹今日發文稱，２０２５年５月末，全國乘用車行業庫存３４５萬輛

，較上月下降５萬輛，較２０２４年５月增１６萬輛，行業庫存創出近兩年新高；隨著６－８月

的銷售逐步轉入季節性淡季，預計未來三個月的銷量逐步下行。按今年５月末的庫存與未來銷量

綜合預估，現有庫存支撐未來銷售天數為５４天，相對於２０２３年５月的５４天、２０２４年

５月的５１天，今年５月總體庫存壓力稍增。



８﹒ 據《彭博》報道，內地蓋世汽車研究院的數據顯示，中國汽車行業每年可生產５５５０萬

輛，但去年整體產能利用率僅４９﹒５％。德國汽車顧問公司ＪＳＣ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ稱

，只要產能利用率只得５０％，正常市場的價格戰就欲罷不能。低產能利用率顯示價格戰將加劇

，製造商利潤率將承壓，而這也可能加速產業整合，規模較小、實力較弱的公司將倒閉或被規模

更大的競爭對手吞併。（ｓｌ）

