《鍾之日記》６１８績佳不旺股價，阿里京東齊收挫

《鍾之日記》６月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東衝突持續升溫，美國聯儲備局連續半年維持利率不變，且暗示不急於減息後，隔夜美股

三大指數漲跌互見。港股今早低開９０點後，跌幅反覆擴大，午後跌幅曾擴至逾５００點，在

２３２００邊緣徘徊。恒指最終全日跌４７２點或２％，收報２３２３７，主板成交近２２０１

億元。



＊Ａ股三大指數齊挫，兩市成交增半成＊



中證監主席吳清周三（１８日）在陸家嘴論壇表示，加力推出進一步深化改革政策措施，在

科創板設置科創成長層；創業板支持未盈利的創新企業上市。可惜消息提振效果未彰，滬深股市

今日低開低走，創業板指更挫１﹒３６％，滬綜指收跌０﹒７９％，報３３６２﹒１１點，深成

指也跌１﹒２１％。兩市全天交易額１﹒２５萬億元人民幣，較上個交易日升５％。軍工股跌足

一日，尾段稍回。據悉伊朗的國防防空系統中，包含了來自中國的技術與裝備。



分析人士稱，今日股市情緒承壓，首先是中東緊張局勢帶來避險情緒升溫。此外，本周重磅

信息基本落地，預計股市保持震盪格局，短期股市破局仍待超預期增量信息入場。



＊６１８成績不俗，電商股價卻軟＊



今年６１８購物活動雖然持續到２０日正式結束，但多個電商平台已率先發布銷售戰報。小

米集團（０１８１０）於微博披露，６１８全管道累計支付金額突破３５５億元（人民幣．下同

），刷新歷來大促銷紀錄。



全渠道包括小米商城、小米之家、小米有品以及各大授權電商、零售商，統計時間為５月

１３日晚８時至６月１８日晚１１時５９分５９秒，個別品類由５月１日零時開始統計數據。



據悉，６１８結束後，小米將於本月底舉行發布會，發布小米ＹＵ７、小米ＭＩＸ

Ｆｌｉｐ ２、ＲＥＤＭＩ Ｋ８０至尊版、小米平板７Ｓ Ｐｒｏ小米ＡＩ眼鏡等新品。總裁

盧偉冰昨日在直播時指出，「小米ＹＵ７和大家想的不一樣」，稱全系標配激光雷達、標配

８００Ｖ快充、標配長續航，ＹＵ７標準版較ＳＵ７ Ｐｒｏ配置高。他又指「小米ＹＵ７價格

不會便宜」，但最後未有透露最終售價。



可惜小米股價未獲提振，今日跌約１﹒４％，收報５３﹒０５港元。



至於阿里巴巴（０９９８８）旗下天貓則稱６１８用戶規模和活躍度創新高，品牌全周期成

交高效增長。截至６月１８日２４點，４５３個品牌在天貓６１８成交破億，同比去年增長

２４％。購買用戶人數按年雙位數增長；品牌會員人數增１５％。阿里今日同樣疲弱，跌近２％

。



京東集團（０９６１８）表示，今年京東６１８再創新高，下單用戶數按年增長超１００％

，京東零售線上業務、線下業態及京東外賣整體訂單量超２２億單。期內京東ＡＰＰ的每日活躍

用戶數（ＤＡＵ）創歷史新高。３Ｃ、家電品類的規模、增速穩居行業第一，服飾美妝、日百品

類增速領跑行業，京東採銷直播成交額按年增長２８５％。京東全日跌幅達３﹒６％，報

１２４﹒７港元。



近期內地多地傳出國補暫停的消息，引起輿論關注。社交媒體上有人發帖稱「２０２５年上

海地區的『國補』在『６１８』過後極有可能結束」，但上海市網購商會工作人員表示上述傳言

是假的，並未聽說上海以舊換新國家補貼要結束的消息。廣西商務廳則正式通知從６月２０日

２４時起暫停汽車置換更新、家電以舊換新等補貼活動。不過，同一份通知亦強調，以舊換新補

貼還將持續全年開展，具體恢復時間以官方公告為準。



官媒《人民日報》引述多地相關負責部門稱，大多數省份國補優惠活動在正常推進。今年國

家安排３０００億元人民幣超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，１月和４月已分別下達兩

批共１６２０億元人民幣中央資金，後續還有１３８０億元資金將在三、四季度分批下達。有媒

體解釋，個別地區暫停是因為前後兩批國補資金銜接不上或者平台系統升級，只屬短暫情況，並

非消費品國家補貼政策暫停。



＊遭大摩剔出焦點股，泡泡瑪特瀉半成＊



摩根士丹利調整中港股市最新焦點股名單，剔出泡泡瑪特（０９９９２），加入中國財險

（０２３２８）。大摩未明確說明剔除原因，但市場普遍認為與泡泡瑪特近期股價波動、估值壓

力及消費疲弱有關，該股今日一度大跌６﹒７％，收市仍挫５％，報２４８﹒６元。



不過，與大摩觀點相反，摩根大通就將其對泡泡瑪特的目標價調升３２％，至３３０元，理

由是包括Ｌａｂｕｂｕ和Ｃｒｙｂａｂｙ在內的數個標誌性ＩＰ的品牌熱度及全球消費者需求超

出預期，加上即將推出的新品，將其列入正面催化劑觀察名單，預測其２０２５年上半年盈利將

達３５億元人民幣，超越２０２４年全年盈利。



中國人民大學傳播學副教授董晨宇對內媒表示，Ｌａｂｕｂｕ「醜娃」的外形代表了一種個

性化的審美，體現了當下年輕人的個性追求。其次，盲盒本身的商業機制也是Ｌａｂｕｂｕ爆火

的重要原因。如今，Ｌａｂｕｂｕ已然成為頂流。那麼能火多久？董晨宇認為，「或許是一個月

，或許是三個月。並不是說三個月這東西就消失了，而是兩三個月之後它的熱度一定會下行。過

一段時間又會有新的ＩＰ出來，這個社會永遠需要更替的驚喜。」



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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