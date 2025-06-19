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AH股新聞

19/06/2025 10:55

《中國要聞》美資沃爾瑪蟬聯中國連鎖企業第一，居然智家排第二

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國連鎖經營協會（ＣＣＦＡ）１公布「２０２４年中國連鎖
Ｔｏｐ１００」榜單顯示，在中美關稅戰陰影下，美國零售商巨頭沃爾瑪（Ｗａｌｍａｒｔ）以
銷售額１５８８億元人民幣，年增１９﹒６％，連續兩年位居中國連鎖企業第一名。
　
　　儘管沃爾瑪近年在內地的門市持續縮減，但其所屬的會員制超市山姆會員商店（Ｓａｍ＇ｓ
　Ｃｌｕｂ）廣受當地消費者歡迎，這使得沃爾瑪２０２４年在中國的門市數增８﹒５％，達到
３３４家。
　
　　２０２４年中國連鎖企業排名，居然智家（深：０００７８５）排第二，蘇寧易購
（深：００２０２４）排第三，第四是高鑫零售（０６８０８）（原大潤發），第五是盒馬。
　
　　中國連鎖經營協會表示，２０２４年連鎖Ｔｏｐ１００企業銷售規模為２﹒１３萬億元，門
市總數２５﹒７２萬個，分別比２０２３年的連鎖Ｔｏｐ１００企業增長４﹒９％和１３﹒５％

　
　　中美今年掀起關稅戰後，沃爾瑪遭受衝擊，面臨漲價壓力。沃爾瑪在美國銷售的所有商品中
，三分一為進口商品。沃爾瑪此前傳出要求供應商降價後，３月１１日遭到中國商務部約談，警
告沃爾瑪不得單方面壓榨中國供應商以抵消美國政府加徵的關稅。（ｊｑ）

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