【ＡＩ】大摩：料中國機器人市場４年內翻倍，鞏固全球統治地位

《經濟通通訊社１９日專訊》摩根士丹利報告指，中國機器人市場規模，預計以每年２３％

的增幅快速增長，未來４年增長１倍以上，鞏固中國在全球機器人領域的統治地位。



報告指，中國去年在全球機器人市場所佔份額為約４０％。預計中國機器人市場規模將從

２０２４年的４７０億美元，增長至２０２８年的１０８０億美元。



報告提到，中國不單是最大的市場，並且可說是世界創新中心，推動成本效率和下一代機器

人技術的發展，而機器人正在重塑中國的製造業，隨著它們變得更智能、更協作、更實惠，未來

將對社會產生更深層次的影響。



國家統計局公布的數據顯示，５月份中國工業機器人產量按年飆升３５﹒５％，達到

６９０５６台，而服務機器人產量躍升１３﹒８％，達到１２０萬台。據悉，機器人產業是「中

國製造２０２５」計劃的關鍵組成部分，去年中國佔全球工業機器人裝機量１半以上，目前中國

擁有７４﹒１７萬家機器人相關公司。



＊料中國人形機器人以每年６３％的速度擴張＊



大摩預測，中國的人形機器人市場，預計將以每年６３％的速度迅速擴張，由今年的３億美

元增長到２０３０年的３４億美元。到２０３０年，中國預計擁有２５﹒２萬個人形機器人，到

２０５０年將增加到３﹒０２億個，佔全球人形機器人總量的３０％。



大摩分析師指，今年將是人形機器人發展有里程碑意義的一年，標誌著人形機器人開始大規

模生產。機器人推動生產率和質量空前提高，正在重塑中國的製造業，同時為中國未來的產業升

級奠定基礎。（ｊｑ）

