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AH股新聞

19/06/2025 14:54

【陸家嘴論壇】國壽集團蔡希良：保險資金投早、投小，存天然瓶頸

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國人壽集團董事長蔡希良今日在２０２５陸家嘴論壇上表示
，保險資金長期資本、耐心資本特點與科技創新周期長、投入高的需求特徵具有較好的匹配性。
但保險資金又是老百姓的養老錢、救命錢，對資金運用安全性要求比較高，科技創新早期風險高
、不確定性大，保險資金「投早、投小」存在天然瓶頸。
　
　　他介紹，為了破解這個難題，中國人壽積極探索，創新Ｓ基金接力投資模式實現了險資「投
早、投小」突破。２０２３年，中國人壽出資１１８億元人民幣，以Ｓ份額方式受讓上海集成電
路產業投資基金股權，完成行業首單Ｓ基金投資，成功探索了保險資金與政府產業引導基金接力
投資的模式。
　
　　他分析，這種模式的特點是政府產業引導基金完成重點領域科技企業孵化，保險資金在相對
成熟階段接力進入，既幫助政府基金「騰籠換鳥」，提升財政資金運用效率，又滿足了保險資金
的穩慎投資原則，實現了政府引導扶持產業「從零到一」、市場化資金「從一到百」的投資接力
。２０２４年，中國人壽再次出資５０億元人民幣以Ｓ份額方式投資北京市科技創新基金。
（ｊｑ）

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