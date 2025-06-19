【大國博弈】外交部：冀美方將特朗普表態歡迎中國留學生落到實處

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務院宣布將恢復學生簽證面試，並要求所有申請人公開
他們的社交媒體帳戶以加強審查。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，「我們注意到有關動向。」
郭嘉昆指出，中美教育合作是互利的。中方一貫反對將教育合作政治化，希望美方將特朗普總統
歡迎中國留學生來美學習的表態落到實處，切實保障在美中國留學生和學者的正當合法權益。
（ｊｑ）
【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇
19/06/2025 15:46
《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務院宣布將恢復學生簽證面試，並要求所有申請人公開
他們的社交媒體帳戶以加強審查。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，「我們注意到有關動向。」
郭嘉昆指出，中美教育合作是互利的。中方一貫反對將教育合作政治化，希望美方將特朗普總統
歡迎中國留學生來美學習的表態落到實處，切實保障在美中國留學生和學者的正當合法權益。
（ｊｑ）
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