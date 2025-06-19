《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％，李強要求擴有效需求，廣西停國補

《經濟通通訊社１９日專訊》國務院總理李強６月１６日至１８日在江蘇調研時表示，要堅

持創新驅動發展，著力擴大有效需求，推動經濟運行持續向好。李強並了解企業技術研發和市場

拓展等情況，詢問消費品「以舊換新」效果，希望他們用好相關政策。他又稱歡迎各國企業來華

投資興業，將加大支持和保障的力度，為外資企業在華深耕發展創造良好環境。此外，副總理何

立峰６月１７日至１８日在山東調研外經貿工作時也強調，要加大穩外經貿支持力度，加強對企

業支持服務保障，充分發揮企業競爭優勢，持續推動外經貿高質量發展。



滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１３％，報３３８４﹒２９點，深成指低開

０﹒１９％，創業板低開０﹒２７％，軍工、腦機接口概念股集體走軟。



值得留意，廣西壯族自治區最新發出６月２０日起暫停消費品以舊換新補貼的通知。而官媒

《人民日報》引述多地相關負責部門和負責人稱，近日有關消費品國家補貼政策暫停的傳聞並不

存在，大多數省份國補優惠活動也在正常推進。報道稱，在國家確定補貼規則大框架的基礎上，

各地擁有一定的自主權，可以確定國補落地的細節，如具體如何申領使用補貼等。今年１月和４

月已分別下達兩批共計１６２０億元（人民幣．下同）中央資金，後續還有１３８０億元中央資

金將在三、四季度分批有序下達。



人民銀行今日進行２０３５億元７天期逆回購，公開市場今日有１１９３億元逆回購到期，

即今日淨投放８４２億元。（ｒｙ）

