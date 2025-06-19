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AH股新聞

19/06/2025 13:47

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒６８％，創業板指挫逾１％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後偏軟，滬綜指跌０﹒６８％，報３３６５﹒７點
，滬深３００指數跌０﹒７％，深成指亦跌０﹒９６％，創業板更挫１﹒０３％。上海Ｂ股跌
０﹒４％，深圳Ｂ股走低０﹒２％。核相關板塊續領挫大市。（ｒｙ）

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