《Ａ股行情》滬指收跌０﹒７９％，創業板挫１﹒４％，成交增半成

《經濟通通訊社１９日專訊》中證監主席吳清周三（１８日）在陸家嘴論壇表示，加力推出
進一步深化改革的「１＋６」政策措施，在科創板設置科創成長層；創業板支持未盈利的創新企
業上市。可惜消息提振效果未彰，滬深股市今日低開低走，創業板指更挫１﹒３６％，滬綜指收
跌０﹒７９％，報３３６２﹒１１點，深成指也跌１﹒２１％。兩市全天交易額１﹒２５萬億元
（人民幣．下同），較上個交易日升５９６億元或５％。
分析人士稱，今日股市情緒承壓，首先是中東緊張局勢帶來避險情緒升溫。此外，本周重磅
信息基本落地，預計股市保持震盪格局，短期股市破局仍待超預期增量信息入場。
板塊表現方面，可控核聚變概念領跌大市，全天跌超４％；農業種植、多元金融跌幅靠前，
日用、食品飲料等消費板塊亦走軟。軍工股跌足一日，尾段稍回，航天長峰
（滬：６００８５５）及中航沈飛（滬：６００７６０）齊跌逾３％。據悉伊朗的國防防空系統
中，包含了來自中國的技術與裝備。
上漲方面，油氣股逆勢收升，准油股份（深：００２２０７）等多股漲停。短劇遊戲、傳媒
娛樂及銀行股為少數錄的上漲的板塊。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００ ３８４３﹒０９ －０﹒８２
上證指數 ３３６２﹒１１ －０﹒７９ ４７３２﹒５９
深證成指 １００５１﹒９７ －１﹒２１ ７７７３﹒７９
創業板指 ２０２６﹒８２ －１﹒３６
科創５０ ９６２﹒９４ －０﹒５４
Ｂ股指數 ２５２﹒１８ －０﹒４４ ０﹒７３
深證Ｂ指 １１６０﹒１３ －０﹒３５ ０﹒６０
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