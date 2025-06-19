《Ａ股行情》滬指收跌０﹒７９％，創業板挫１﹒４％，成交增半成

《經濟通通訊社１９日專訊》中證監主席吳清周三（１８日）在陸家嘴論壇表示，加力推出

進一步深化改革的「１＋６」政策措施，在科創板設置科創成長層；創業板支持未盈利的創新企

業上市。可惜消息提振效果未彰，滬深股市今日低開低走，創業板指更挫１﹒３６％，滬綜指收

跌０﹒７９％，報３３６２﹒１１點，深成指也跌１﹒２１％。兩市全天交易額１﹒２５萬億元

（人民幣．下同），較上個交易日升５９６億元或５％。



分析人士稱，今日股市情緒承壓，首先是中東緊張局勢帶來避險情緒升溫。此外，本周重磅

信息基本落地，預計股市保持震盪格局，短期股市破局仍待超預期增量信息入場。



板塊表現方面，可控核聚變概念領跌大市，全天跌超４％；農業種植、多元金融跌幅靠前，

日用、食品飲料等消費板塊亦走軟。軍工股跌足一日，尾段稍回，航天長峰

（滬：６００８５５）及中航沈飛（滬：６００７６０）齊跌逾３％。據悉伊朗的國防防空系統

中，包含了來自中國的技術與裝備。



上漲方面，油氣股逆勢收升，准油股份（深：００２２０７）等多股漲停。短劇遊戲、傳媒

娛樂及銀行股為少數錄的上漲的板塊。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８４３﹒０９ －０﹒８２

上證指數 ３３６２﹒１１ －０﹒７９ ４７３２﹒５９

深證成指 １００５１﹒９７ －１﹒２１ ７７７３﹒７９

創業板指 ２０２６﹒８２ －１﹒３６

科創５０ ９６２﹒９４ －０﹒５４

Ｂ股指數 ２５２﹒１８ －０﹒４４ ０﹒７３

深證Ｂ指 １１６０﹒１３ －０﹒３５ ０﹒６０

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