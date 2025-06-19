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AH股新聞

19/06/2025 10:54

《Ａ股焦點》廣汽埃安員工持股計劃引爭議，廣汽Ａ股仍升

　　《經濟通通訊社１９日專訊》近日，廣汽埃安部分員工持股存爭議一事，再次將廣汽埃安
ＩＰＯ進展帶到大眾視野。廣汽集團（０２２３８）昨回應內媒查詢稱：「廣汽埃安將基於自身
發展情況，積極探討多種資本市場發展路徑。」６月１６日晚間，廣汽埃安發布聲明稱，網上有
部分自媒體發布關於廣汽埃安員工持股相關的不實信息，進行惡意詆毀和傳播，嚴重誤導公眾，
損害廣汽埃安的品牌形象。對此，廣汽埃安嚴正聲明：此類言論毫無事實依據，純屬惡意謠言。
　
　　廣汽集團Ａ股暫升０﹒１３％，報７﹒４６元人民幣；Ｈ股則跌０﹒７％。
　
　　網傳消息稱，廣汽埃安員工此前貸款認購的股權，如今估值大幅縮水，並且參與員工持股計
劃的人員，從６月底開始需要償還本金，若強制清退認購資金只能收回本金的４２％。另一方面
有傳聞稱，廣汽埃安高管退休後已經收回股權投資款和利息。
　
　　６月１７日晚間，廣汽埃安原總經理古惠南公開發文稱，近期網上有傳廣汽埃安高管退休後
已經收回股權投資款和利息，這與事實不符。古惠南稱其雖已退休，仍然和大家一樣履行股改所
簽訂的協議，繼續如期支付利息。（ｒｙ）

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