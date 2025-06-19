【人行操作】人行２０３５億逆回購利率持平，淨投放８４２億

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日進行２０３５億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
公開市場今日有１１９３億元逆回購到期，即今日淨投放８４２億元。（ｊｑ）
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19/06/2025 09:23
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