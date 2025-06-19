《以舊換新》廣西急通知周六起暫停汽車、家電等以舊換新補貼

《經濟通通訊社１９日專訊》廣西商務廳昨（１８日）發出《關於暫停２０２５年廣西消費

品以舊換新補貼活動的通知》。《通知》指，為確保以舊換新政策延續實施，商務廳對補貼活動

進行政策調整：從２０２５年６月２０日２４時起暫停汽車置換更新、家電以舊換新、３Ｃ數碼

購新、電動自行車以舊換新、家裝廚衛「煥新」補貼活動。不過，《通知》強調，以舊換新補貼

活動還將持續全年開展，具體恢復時間以官方公告為準。



《通知》並指出，參加汽車置換更新補貼活動的，消費者需完成購買新車手續（以機動車銷

售統一發票開具時間為準），並於６月２０日２４時前通過雲閃付汽車置換活動專區提交機動車

銷售統一發票鎖定名額，名額鎖定後，需於２０２５年７月２０日２４時前提交完整的申報資料

，逾期未按活動規定完成材料提交的，將不予受理。汽車報廢更新補貼活動則按原政策繼續實施

。



廣西剛在１１日發布《廣西提振消費專項行動實施方案》，提出了七大行動３０項具體舉措

，包括加力擴圍支持汽車、家電、家裝廚衛和電動自行車以舊換新以及３Ｃ數碼產品的購新補貼

，汽車報廢更新補貼支持範圍擴大到符合條件的國四排放標準燃油乘用車，家電、家裝廚衛補貼

品類分別擴圍至２４類、４８類。



＊官媒：國補優惠活動正常推進，各地擁有一定的自主權＊



此外，官媒《人民日報》引述多地相關負責部門和負責人稱，近日有關消費品國家補貼政策

暫停的傳聞並不存在，大多數省份國補優惠活動也在正常推進。報道稱，在國家確定補貼規則大

框架的基礎上，各地擁有一定的自主權，可以確定國補落地的細節，如具體如何申領使用補貼等

。今年國家安排３０００億元（人民幣．下同）超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，１月

和４月已分別下達兩批共計１６２０億元中央資金，後續還有１３８０億元中央資金將在三、四

季度分批有序下達。（ｓｌ）

