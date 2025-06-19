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AH股新聞

19/06/2025 10:54

【陸家嘴論壇】金監總局：建設再保險中心肯定不容易，但事在人為

　　《經濟通通訊社１９日專訊》金融監督管理總局財險司（再保險司）司長尹江鰲今日在
２０２５陸家嘴論壇專場活動上表示，保險是經濟社會風險管理的重要工具，再保險是保險市場
穩定運行的「調節器」，是保險的「保險」，中國實體經濟體量領先，保險大有可為，再保險亦
應當有所作為。尹江鰲並認為，「在當前全球保險市場格局下，再保險中心作為上海國際金融中
心建設的一個增長點，推動建設肯定是不容易的，但事在人為」。
　
＊今年以來再保險業務登記規模達４８９億＊
　
　　尹江鰲指出，上海市委金融辦、上海金融監管局、上海保交所等前期做了大量工作，再保險
登記交易中心已正式起步。今年以來，平台再保險業務登記規模達４８９億元（人民幣．下同）
，線上交易規模達２１億元。他表示，還需要大家加大支持，各財險、人身險、再保險公司要廣
泛參與，尤其是大公司要帶頭參與，「大家要一起共建平台，推動登記量和交易量提升，這樣才
能形成集聚效應，也有利於行業」。同時，還需要上海保交所及再保險登記交易中心把平台的運
行規則等制訂好。（ｓｌ）

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