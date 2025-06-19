【ＡＩ】李書福、王興興對談ＡＩ發展、產業未來、人才培養等

《經濟通通訊社１９日專訊》吉利控股集團今日在微博發布集團董事長李書福與宇樹科技創

始人王興興首次同框對話的視頻，兩人圍繞ＡＩ產業未來、ＡＩ時代人才培養等，為即將畢業的

大學生提供寶貴意見。



談到對ＡＩ發展的看法時，王興興稱，隨著語言模型等ＡＩ技術的顯著進步，人們的學習方

式以及新技術探索途徑發生了變革。他認為，ＡＩ技術的發展讓學習新知識變得更加容易，這也

使得明確發展方向變得尤為重要。無論是個人職業規劃，還是確定學習內容與產品研發方向，都

需要更加精準的判斷。



＊宇樹將研發更先進機器人以解放生產力＊



王興興指，這一趨勢對企業同樣意義重大。以宇樹科技為例，公司要緊密關注職業行業未來

的發展方向，致力於研發更先進的機器人產品，推動機器人ＡＩ技術持續進步，實現通過機器人

作業解放生產力的目標。他並認為，通用ＡＩ與通用機器人之間存在著相輔相成的關係，ＡＩ和

機器人將改變整個生產力結構，甚至有可能憑借技術進步推動全球溫飽問題的解決，為全人類帶

來福祉。



李書福則指出，ＡＩ的興起標誌著人工智能時代的全面到來，這並非單一技術的突破，而是

將徹底改變人類社會競爭方式與形態的革命性進程。但李書福也提醒，隨著ＡＩ的發展，人類也

將會面對人工智能帶來的史無前例的挑戰，需要做好準備。



＊李書福：員工應相互學習共同提升，增強公司競爭力＊



至於人才培養，李書福回憶起公司創業初期僅有寥寥數人，那時對人才的需求相對簡單，但

隨著企業發展壯大，他深刻認識到，任何一個崗位上的員工若工作不到位，都可能影響公司大局

。因此，他強調企業內部員工之間應相互學習、相互鼓勵，共同提升，以此增強公司的整體競爭

力。李書福並提到，吉利公司的人才理念是「人人是人才，人人是老師，人人是學生，人人可成

才」。



王興興表示則將其團隊的人才大致分為三類－－頂尖人才、優秀人才、相對普通的人才，認

為頂尖人才是能獨立且全方位地完成任務，還能發掘新方向自主開展調研、篩選與評估，確定有

價值的技術，並在未來幾年將其獨立落實，這種人才是推動社會和公司進步的關鍵，若能達到這

一水平，在任何公司都能擔任高級管理職位；優秀人才能精準且高質量地將項目或產品實現，是

在公司中非常出色的存在；相對普通的人才雖有任務要求作為指引，但在執行過程中可能會偶爾

出現偏差，需在工作中更加認真、仔細對待每個問題，避免偏離目標。（ｓｌ）





