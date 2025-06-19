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AH股新聞

19/06/2025 11:56

《以舊換新》傳上海「國補」６１８後結束，官媒稱消息不實

　　《經濟通通訊社１９日專訊》近日社交媒體有人發帖聲稱「２０２５年上海地區的『國補』
在『６１８』過後極有可能結束」，據《解放日報》報道，上海市網購商會工作人員表示上述傳
言是假的，並未聽說上海以舊換新國家補貼要結束的消息。
　
＊上海線上線下「國補」仍繼續＊
　
　　報道指，記者連日走訪多家線下門店了解到，上海「國補」和「市補」仍在繼續，未見暫停
。其中蘇寧易購上海浦東第一店店員稱，每天早上７時至晚上１１時打開雲閃付Ａｐｐ都能領券
享受補貼。京東電器城市旗艦店浦東浦建路店店員亦指，適老化產品可享受３０％的「市補」，
目前部分適老化產品已缺貨，而「國補」和「市補」因補貼的品類和金額不同，不能疊加使用。
　
　　至於網絡上「最高補貼４０％」的消息是否屬實，該店員稱，可能是商家將其推出的「
６１８」活動和「市補」最高３０％補貼疊加後的結果，實際上大部分產品的補貼都在１５％和
２０％，不會達到４０％。
　
　　電商平台方面，報道指上海地區的補貼仍然正常。記者在京東Ａｐｐ、蘇寧易購Ａｐｐ、得
物Ａｐｐ等平台嘗試將定位和收件地址設置到上海市後，相關品類仍可正常領取資格碼，並在支
付時享受補貼價格，並無限量或限時等額外條件。
　
　　近期內地多地傳出「國補」暫停的消息，引起輿論關注。多家媒體曾在了解情況後發文解釋
，個別地區暫停是因為前後兩批「國補」資金銜接不上或者平台系統升級，只屬短暫情況，並非
消費品國家補貼政策暫停。國家相關主管部門亦表示，今年國家安排３０００億元（人民幣．下
同）超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，１月和４月已分別下達兩批共計１６２０億元中
央資金，後續還有１３８０億元中央資金將在三、四季度分批有序下達。（ｓｌ）

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