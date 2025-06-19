【大國博弈】謝鋒：逆差不等於吃虧，不能無視中美服貿巨額順差

《經濟通通訊社１９日專訊》中國駐美國大使謝鋒昨（１８日）應邀出席美中貿易全國委員

會２０２５年度慶典晚宴並發表演講。謝鋒在談到中美貿易戰時指出，中美經貿合作是優勢互補

的雙向選擇，不是你輸我贏的零和遊戲。貿易逆差不等於吃虧，不能只盯著貨物貿易，不說在服

務貿易中的巨額順差，不看美企在華當地巨大銷售利益，不算中國付出的巨大環境成本、資源成

本，也不提中國人民省吃儉用拿貿易收益中很大一部分購買了巨額美國國債。「算大帳，中美經

貿往來獲益大致平衡，『選擇性統計』站不住腳」。



謝鋒指出，中國是美第二大進口來源國，質優價廉的中國商品豐富了美國的貨架，拉低了美

國的通脹，給美國老百姓帶來了真金白銀的實惠；中國也是美第三大出口市場，美對華出口的大

豆、棉花、集成電路分別佔美對外出口的約５０％、３０％、１７％，煤、石油氣和醫療器械佔

比均為１０％，直接支撐了美超過８６萬個就業崗位；中國還是美服務貿易順差最大來源國，光

去年就超過２７０億美元。此外，在華美企年銷售額比在美中企多出４０００多億美元。一部蘋

果手機在美售價約１０００美元，留在中國的附加值不到２％，不難看出美在對華貿易中獲利豐

厚。



＊謝鋒：我想買的你不賣怎解決逆差？＊



謝鋒並強調，中國從不刻意追求貿易順差，外貿依存度已從本世紀初超６０％降至約３０％

，經常帳戶順差佔ＧＤＰ比重已從２００７年近１０％降至約２％。中國願意進口更多美國商品

，但美方嚴格限制半導體等優勢產品出口，還對願意來美投資消費的中國企業、買家、遊客、學

生關上大門，「我想買的你不賣，光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？」



謝鋒重申，中方有誠意但講原則，中國的主權安全發展利益是不可逾越的紅線，相互尊重、

和平共處、合作共贏是必須恪守的原則。希望美方同中方相向而行，做夥伴而非當對手，彼此成

就而非相互傷害，共同探索新時期中美正確相處之道。（ｓｌ）

