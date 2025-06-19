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19/06/2025 16:12

【車企血戰】機構：內地去年汽車產能利用率僅五成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《彭博》報道，內地蓋世汽車研究院的數據顯示，中國汽車
行業每年可生產５５５０萬輛，但去年整體產能利用率僅４９﹒５％。
　
　　汽車顧問公司ＪＳＣ　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ表示，只要產能利用率只有５０％，正常市場
的價格戰就欲罷不能。雖然在歐洲，這種情況會導致工廠關門，但在中國，鑑於國家和地方政府
的利益不一致，情況並非如此簡單。
　
　　報道指，數據顯示，海南海馬去年的產能利用率僅１﹒５％，該公司出身於與日本的萬事得
（Ｍａｚｄａ）合資，後又吸引自一汽集團的投資。一條產能為４５萬輛的生產線，去年僅生產
６８３６輛汽車。
　
　　另一家總部位於海南的製造商海馬汽車也面臨類似的命運，其產能利用率低至１﹒７％；東
風集團旗下的高端電動越野品牌猛士僅使用其計劃產能的１﹒９％。
　
　　低產能利用率顯示價格戰將加劇，隨著製造商爭奪競爭激烈的市場份額，利潤率將承壓。這
也可能加速產業整合，規模較小、實力較弱的公司將倒閉或被規模更大的競爭對手吞併。
（ｊｑ）

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