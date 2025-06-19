【大國博弈】中企大馬租英偉達訓練ＡＩ，中方：一貫要求依規經營

《經濟通通訊社１９日專訊》近日，馬來西亞政府稱，一家中國公司為規避美國對於芯片的

制裁，攜帶數據前往馬來西亞，租用英偉達服務器訓練人工智能模型。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中國政府一貫要求中資企業依

法依規經營，同時也反對任何脅迫別國限制對華合作的行為。中方願同包括馬來西亞在內的地區

國家一道，共同維護自由、開放的國際貿易秩序。（ｊｑ）

