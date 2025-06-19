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19/06/2025 17:44

《中國房產》小米逾６億拿下北京亦莊新城一宗工業用地

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據北京市規劃和自然資源委員會網站今日披露，亦莊新城
ＹＺ００－６０６街區１１０地塊工業項目以約６﹒３５億元人民幣成交，競得方為小米景曦科
技有限公司，後者由小米智能技術有限公司１００％持股。
　
　　掛牌文件顯示，該宗地以「六通一平」形式供地，用地性質為工業用地，出讓總年限５０年
，土地面積為４８﹒５１萬平方米。（ｊｑ）

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