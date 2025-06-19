【ＦＯＣＵＳ】鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗牌」拆招？

【ＦＯＣＵＳ】侵侵的軟硬兼施，對普京、內塔、甚至北京均徒勞無功，最新不為所動的則

是美聯儲主席鮑威爾－－６月議息第四次維持政策利率在４﹒２５％－４﹒５％區間。面對總統

的「愚蠢」指摘

，鮑威爾力陳「關稅」的不確定性，甩鍋俠也好、擋箭牌也罷，聯儲減息愈趨謹慎，特朗普如何

拆招？



＊憂通脹夏季大幅上升＊



美聯儲周四（本港時間１９日）凌晨結束一連兩日議息，特朗普心心念念的「立即降息」，

毫無懸念再次落空。盡管會議聲明刪除了「更高失業率和更高通脹的風險已上升」表述，但無論

是經濟預測，還是議息後記者會，都指向滯脹陰影。



關於聯儲兩大目標－－充分就業和物價穩定，最新預測２０２５年失業率４﹒５％、

ＰＣＥ（個人消費支出物價）升３％，高於３月的４﹒４％、２﹒７％；ＧＤＰ增長１﹒４％，

略低於３月的１﹒７％。鮑威爾並稱，「關稅通過供應鏈到達最終消費者需要時間」，「我認識

的每個人都預測，未來幾個月通脹將因關稅而大幅上升，因為總得有人為關稅買單」，「零售商

今天出售的商品可能是關稅生效前幾個月進口的」。



＊勞動力市場暗流涌動＊



上述表態顯示，聯儲刻意忽視近期的通脹鴿派數據，包括５月ＣＰＩ錄２﹒４％低預期、６

月消費者信心錄６個月首次反彈、兩年期通脹預期降至２﹒３８％等。背後理據除了關稅還有油

價。鮑威爾就指，「１９７０年代（石油危機）確實對通脹產生了持久影響。」



不過，鑒於美國今年石油產量將創日均１３６０萬桶的新高，與其擔心油價飆升刺激通脹，

不如關注對勞動力市場的衝擊。何解？看看美國最新持續申領失業就業人數已達２０２１年１１

月以來最高

，以及寶潔、微軟等大公司紛紛裁員，顯示通脹、失業率雖暫波瀾不驚，但企業招聘、消費支出

已在走弱。



＊美軍介入戰事利美股＊



「等待最後一隻靴子落地」的聯儲選擇以不變應萬變，但內部分歧、甚至派系之爭卻愈加明

顯。點陣圖顯示，預計今年不減息的鷹派陣營從３月的４位顯著增至７位。隨著更多委員反對減

息

，鮑威爾跟特朗普的矛盾恐更加尖銳，而高昂融資成本或進一步施壓消費、就業市場。



眼見「減息１厘」遙遙無期，侵侵如何拆招？答案或指向伊朗。歷史數據顯示，１９９１年

沙漠風暴行動、１９９３年北約轟炸南斯拉夫、２００３年入侵伊拉克，美軍直接介入都無不推

升標普５００指數走高。

