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AH股新聞

19/06/2025 12:45

【ＦＯＣＵＳ】鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗牌」拆招？

　　【ＦＯＣＵＳ】侵侵的軟硬兼施，對普京、內塔、甚至北京均徒勞無功，最新不為所動的則
是美聯儲主席鮑威爾－－６月議息第四次維持政策利率在４﹒２５％－４﹒５％區間。面對總統
的「愚蠢」指摘
，鮑威爾力陳「關稅」的不確定性，甩鍋俠也好、擋箭牌也罷，聯儲減息愈趨謹慎，特朗普如何
拆招？
　
＊憂通脹夏季大幅上升＊
　
　　美聯儲周四（本港時間１９日）凌晨結束一連兩日議息，特朗普心心念念的「立即降息」，
毫無懸念再次落空。盡管會議聲明刪除了「更高失業率和更高通脹的風險已上升」表述，但無論
是經濟預測，還是議息後記者會，都指向滯脹陰影。
　
　　　　關於聯儲兩大目標－－充分就業和物價穩定，最新預測２０２５年失業率４﹒５％、
ＰＣＥ（個人消費支出物價）升３％，高於３月的４﹒４％、２﹒７％；ＧＤＰ增長１﹒４％，
略低於３月的１﹒７％。鮑威爾並稱，「關稅通過供應鏈到達最終消費者需要時間」，「我認識
的每個人都預測，未來幾個月通脹將因關稅而大幅上升，因為總得有人為關稅買單」，「零售商
今天出售的商品可能是關稅生效前幾個月進口的」。
　
＊勞動力市場暗流涌動＊
　
　　上述表態顯示，聯儲刻意忽視近期的通脹鴿派數據，包括５月ＣＰＩ錄２﹒４％低預期、６
月消費者信心錄６個月首次反彈、兩年期通脹預期降至２﹒３８％等。背後理據除了關稅還有油
價。鮑威爾就指，「１９７０年代（石油危機）確實對通脹產生了持久影響。」
　
　　不過，鑒於美國今年石油產量將創日均１３６０萬桶的新高，與其擔心油價飆升刺激通脹，
不如關注對勞動力市場的衝擊。何解？看看美國最新持續申領失業就業人數已達２０２１年１１
月以來最高
，以及寶潔、微軟等大公司紛紛裁員，顯示通脹、失業率雖暫波瀾不驚，但企業招聘、消費支出
已在走弱。
　
＊美軍介入戰事利美股＊
　
　　「等待最後一隻靴子落地」的聯儲選擇以不變應萬變，但內部分歧、甚至派系之爭卻愈加明
顯。點陣圖顯示，預計今年不減息的鷹派陣營從３月的４位顯著增至７位。隨著更多委員反對減

，鮑威爾跟特朗普的矛盾恐更加尖銳，而高昂融資成本或進一步施壓消費、就業市場。
　
　　眼見「減息１厘」遙遙無期，侵侵如何拆招？答案或指向伊朗。歷史數據顯示，１９９１年
沙漠風暴行動、１９９３年北約轟炸南斯拉夫、２００３年入侵伊拉克，美軍直接介入都無不推
升標普５００指數走高。

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