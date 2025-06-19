Ｌａｂｕｂｕ３﹒０首次開啟全球線上預售，黃牛回收價「腰斬」

《經濟通通訊社１９日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）旗下爆紅產品Ｌａｂｕｂｕ ３﹒０

「前方高能」系列昨晚首次開啟全球線上預售，引起黃牛市場震動，部分資深玩家感慨「終於不

用和黃牛鬥智鬥勇」。有內媒今早指出，預售發貨已排期至今年９月。



據報道，目前二手平台上Ｌａｂｕｂｕ ３﹒０一盒（內含６個盲盒）普遍叫價仍在

１５００元（人民幣．下同）以上，部分甚至高達２８００元。但在黃牛群中，隨著預售開啟，

ＬＡＢＵＢＵ３﹒０系列「回收價」腰斬，黃牛普遍出價６５０－８００元回收，部分隱藏款單

品價格也從２５０元跌至１００元。群裏有賣家開價１２００元拋售自己搶來的預售，但無人問

津，並有人接話稱，「已經崩盤了，７００元至８００元可收」。有黃牛表示，隨著離預售發貨

日期越來越遠，其給出的報價也遞減。



自４月全球發售以來，Ｌａｂｕｂｕ ３﹒０系列引發搶購潮，泡泡瑪特Ａｐｐ甚至登頂美

國Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ購物榜，與此同時，黃牛囤貨、假貨泛濫等問題嚴重。有內媒引述泡泡瑪

特內部人士透露，此次優化發售機制旨在讓更多真心喜愛ＩＰ的粉絲能夠買到Ｌａｂｕｂｕ。

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