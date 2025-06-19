【中東戰火】中國外交部：強烈呼籲當事方特別是以色列立即停火

《經濟通通訊社１９日專訊》以伊衝突愈演愈烈，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者

會上表示，截至目前，已有１６００餘名中國公民從伊朗安全撤離，數百名中國公民從以色列撤

離。外交部及有關使領館將繼續全力以赴協助中國公民安全轉移撤離。



郭嘉昆指出，以色列和伊朗的軍事衝突已持續一周，呈現出愈演愈烈的態勢，不但給兩國人

民造成巨大傷害，而且嚴重衝擊地區和世界的和平穩定，中方對此深感擔憂。衝突升級沒有贏家

，只會造成更大的破壞，引發更大的動盪。中方強烈呼籲衝突當事方，特別是以色列，以地區國

家人民利益為重，立即停火止戰，緩解當前的緊張局勢。



＊中方反對侵犯別國主權安全和領土完整的行為＊



對於有消息指美國正為未來幾天可能對伊朗發動襲擊做準備，郭嘉昆稱，當前中東地區局勢

緊張敏感，面臨失控的風險，中方反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則，侵犯別國主權安全和領

土完整的行為，反對在國際關係中使用或威脅使用武力。國際社會特別是有影響力的大國，應秉

持公正立場和負責任態度，為推動停火止戰、重回對話談判創造條件，避免地區局勢滑向深淵，

引發更大的災難。（ｓｌ）

