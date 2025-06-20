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AH股新聞

20/06/2025 09:20

《駐京專電》北京發布１１項舉措支持電競業發展，最高獎勵３千萬

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市１２部門聯合印發《關於促進北京
市遊戲電競行業高質量發展的支持辦法（暫行）》，包括１１項舉措，進一步激發市場活力，優
化發展環境，提升北京在遊戲電競領域的競爭力。《支持辦法》提出，支持企業在ＡＩ生成內容
、遊戲引擎、擴展現實等領域布局重點實驗室，開展核心技術攻關。對通過算力升級、大模型部
署提升研發效率的企業，最高給予３０００萬元人民幣智能化技改獎勵。
　
＊壓縮遊戲審核周期至１０個工作日內完成＊
　
　　根據《支持辦法》，北京將壓縮遊戲審核周期，加強對出版國產試點網絡遊戲的申報輔導，
增加遊戲專家審讀力量，有效提升審核能力，提高審核質量；對於引進版遊戲合同登記、備案業
務，提供全程指導服務；對遊戲作品中的美術、音樂和視頻等素材作品著作權登記，由２２個工
作日壓縮至１０個工作日內完成。
　
　　在遊戲創作等方面，相關部門將組織實施北京市網絡遊戲精品出版工程，建立網絡遊戲重點
選題庫，引導推出價值導向正確、體現北京文化特點、市場競爭力強的京產網絡遊戲精品；推動
人工智能、ＡＩＧＣ等科技與遊戲電競產業深度融合，加快技術成果在遊戲研發、運營等各環節
的創新應用；引導相關各區研究制定新設遊戲電競企業的獎勵辦法，加大對重點企業的引進力度

　
　　此外，北京還將在電競賽事活動舉辦、場館建設運營、企業出海發展、人才隊伍建設等方面
提供支持，將正確的內容導向、價值取向融入遊戲電競產業發展全過程，並建立聯席工作機制，
及時研究解決行業發展過程中的重大問題，加強工作聯動，形成工作合力。

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