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AH股新聞

20/06/2025 13:46

《駐京專電》習近平：中新要深化貿易投資合作，維護多邊貿易體制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家主席習近平今日上午在北京人民大會
堂會見來華進行正式訪問的新西蘭總理拉克森。習近平強調，中新雙方要把合作放在雙邊關係中
更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設
施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。
　
＊維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制＊
　
　　習近平稱，中新之間沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，要相互尊重、求同存異，正確
看待和處理兩國差異和分歧。今年是世界反法西斯戰爭勝利８０周年和聯合國成立８０周年，作
為戰後國際秩序的建設者和維護者，中新兩國要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以世
界貿易組織為核心的多邊貿易體制，共同維護國際公平正義，推動國際秩序朝著更加公正合理的
方向發展。
　
＊保持高層交往，擴大貿易、投資規模等領域人文交流＊
　
　　拉克森表示，新中關係意義重大。新方高度重視對華關係，將繼續奉行一個中國政策，願同
中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，擴大貿易、投資規模，深化農業、漁業、乳業合
作，密切旅遊、教育等領域人文交流，推動新中關係取得更大發展。當今世界充滿不確定性，國
際社會期待中國發揮更大作用。新方願同中方積極溝通協調，維護多邊貿易體制，共同應對全球
挑戰。新方支持中國明年舉辦亞太經合組織會議。

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