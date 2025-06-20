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AH股新聞

20/06/2025 08:01

《神州頭條》報章頭版摘要：習近平普京通話，就中東局勢交換意見

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平同俄羅斯總統普京通電話
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６月１９日下午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京通電話，重點就中東局勢交換意見。習近平
闡述了中方的原則立場並表示，當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。如果
衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害。針對當前事態，我提
出四點主張。
　
為有源頭活水來－習近平在閩金融論述與實踐啟示
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
福建是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地之一。習近平同志在福建工作１７年半
，領導和推動了地方改革開放和現代化建設事業，對金融領域的一系列重大命題進行了深入研究
、長遠謀劃和有益探索，形成了大量原創性理念，開創了多項變革性實踐，取得了一系列標誌性
成果，為開拓中國特色金融發展之路提供了理論與實踐的源頭活水。
　
２０２５金牛財富管理論壇成功舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證券報主辦的「破局，謀變，共生－－２０２５金牛財富管理論壇」在上海舉辦，來自公募
基金、證券公司、銀行理財、保險資管、第三方投顧平台、信託公司的資深人士齊聚一堂。在全
球經濟格局深刻重塑的背景下，中國財富管理行業機遇與挑戰並存。與會嘉賓認為，中國財富管
理行業正加速向買方投顧時代轉型，「以客戶利益為中心」成為共識；同時，面對低利率、高波
動的市場環境，多元化、全球化、靈活化的資產配置策略被視作破局核心路徑。
　
　
《上海證券報》
　
習近平同俄羅斯總統普京通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月１９日下午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京通電話，重點就中東局勢交換意見。
　
錨定科技創新和產業創新，資本市場深化改革方向明晰
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推動科技創新和產業創新融合發展，資本市場要更好發揮樞紐功能。中國證監會主席吳清日前在
２０２５陸家嘴論壇開幕式上強調，科技創新、產業創新和資本市場發展相輔相成、相互成就，
促進三者良性循環是當前和今後資本市場改革創新的重要主線，也是資本市場高質量發展的必由
之路。並宣布了關於科創板改革、資本市場對外開放的一攬子舉措。
　
上交所：六方面舉措推動提升滬市公司ＥＳＧ評級
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在中國證監會指導下，上交所制定完成《推動提升滬市上市公司ＥＳＧ評級專項行動方案》。行
動方案落實推動中長期資金入市和做好金融「五篇大文章」相關要求，銜接《推動提高滬市上市
公司ＥＳＧ信息披露質量三年行動方案（２０２４－２０２６年）》，旨在推動滬市上市公司
ＥＳＧ評級水平再上新台階。
　
　
《證券時報》
　
習近平同俄羅斯總統普京通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月１９日下午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京通電話，重點就中東局勢交換意見。
　
科創板重啟第五套標準，前沿科技企業心思「活」了
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從昨天開始，沃蘭特航空合夥人兼高級副總裁黃小飛就一直忙著接待券商。短短兩天，已有１０
多家券商團隊來敲公司的門。這源於中國證監會６月１８日發布的《關於在科創板設置科創成長
層，增強制度包容性適應性的意見》。《科創板意見》以設置科創成長層為抓手，重啟未盈利企
業適用科創板第五套標準上市並擴大適用範圍，支持人工智能、商業航天、低空經濟等更多前沿
科技領域企業上市。
　
探訪中國最大海上油田：增儲擴產再上新台階
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作為中國海洋石油工業的發祥地之一，渤海油田是中國最大海上油田，同時也是全國最大原油生
產基地。目前，該油田原油日產突破１０萬噸，且連續４年位居全國原油產量榜首。近日，證券
時報記者探訪了中國海油開發運營的渤中１９－６凝析氣田。記者在現場了解到，該氣田採用「
１座中心平台＋３座無人平台」的開發模式，依托數智化形成了大油田群開發生產的新模式，有
力推動了油氣平台的增儲上產。（ｅｗ）

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