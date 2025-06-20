《神州頭條》報章頭版摘要：習近平普京通話，就中東局勢交換意見

《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月１９日下午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京通電話，重點就中東局勢交換意見。習近平

闡述了中方的原則立場並表示，當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。如果

衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害。針對當前事態，我提

出四點主張。



為有源頭活水來－習近平在閩金融論述與實踐啟示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

福建是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地之一。習近平同志在福建工作１７年半

，領導和推動了地方改革開放和現代化建設事業，對金融領域的一系列重大命題進行了深入研究

、長遠謀劃和有益探索，形成了大量原創性理念，開創了多項變革性實踐，取得了一系列標誌性

成果，為開拓中國特色金融發展之路提供了理論與實踐的源頭活水。



２０２５金牛財富管理論壇成功舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國證券報主辦的「破局，謀變，共生－－２０２５金牛財富管理論壇」在上海舉辦，來自公募

基金、證券公司、銀行理財、保險資管、第三方投顧平台、信託公司的資深人士齊聚一堂。在全

球經濟格局深刻重塑的背景下，中國財富管理行業機遇與挑戰並存。與會嘉賓認為，中國財富管

理行業正加速向買方投顧時代轉型，「以客戶利益為中心」成為共識；同時，面對低利率、高波

動的市場環境，多元化、全球化、靈活化的資產配置策略被視作破局核心路徑。





《上海證券報》



習近平同俄羅斯總統普京通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月１９日下午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京通電話，重點就中東局勢交換意見。



錨定科技創新和產業創新，資本市場深化改革方向明晰

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

推動科技創新和產業創新融合發展，資本市場要更好發揮樞紐功能。中國證監會主席吳清日前在

２０２５陸家嘴論壇開幕式上強調，科技創新、產業創新和資本市場發展相輔相成、相互成就，

促進三者良性循環是當前和今後資本市場改革創新的重要主線，也是資本市場高質量發展的必由

之路。並宣布了關於科創板改革、資本市場對外開放的一攬子舉措。



上交所：六方面舉措推動提升滬市公司ＥＳＧ評級

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在中國證監會指導下，上交所制定完成《推動提升滬市上市公司ＥＳＧ評級專項行動方案》。行

動方案落實推動中長期資金入市和做好金融「五篇大文章」相關要求，銜接《推動提高滬市上市

公司ＥＳＧ信息披露質量三年行動方案（２０２４－２０２６年）》，旨在推動滬市上市公司

ＥＳＧ評級水平再上新台階。





《證券時報》



習近平同俄羅斯總統普京通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月１９日下午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京通電話，重點就中東局勢交換意見。



科創板重啟第五套標準，前沿科技企業心思「活」了

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

從昨天開始，沃蘭特航空合夥人兼高級副總裁黃小飛就一直忙著接待券商。短短兩天，已有１０

多家券商團隊來敲公司的門。這源於中國證監會６月１８日發布的《關於在科創板設置科創成長

層，增強制度包容性適應性的意見》。《科創板意見》以設置科創成長層為抓手，重啟未盈利企

業適用科創板第五套標準上市並擴大適用範圍，支持人工智能、商業航天、低空經濟等更多前沿

科技領域企業上市。



探訪中國最大海上油田：增儲擴產再上新台階

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作為中國海洋石油工業的發祥地之一，渤海油田是中國最大海上油田，同時也是全國最大原油生

產基地。目前，該油田原油日產突破１０萬噸，且連續４年位居全國原油產量榜首。近日，證券

時報記者探訪了中國海油開發運營的渤中１９－６凝析氣田。記者在現場了解到，該氣田採用「

１座中心平台＋３座無人平台」的開發模式，依托數智化形成了大油田群開發生產的新模式，有

力推動了油氣平台的增儲上產。（ｅｗ）

