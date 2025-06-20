《鍾之日記》恒指迎反彈，潮玩股跌低

《鍾之日記》６月２０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股周四（１９日）因六月節休市，港股連跌三日瀉８２３點後，今早高開反彈，其後愈升

愈有，企穩２３５００水平。恒生指數全日收報２３５３０，升２９２點或１﹒３％，主板成交

逾２２２４億元。全周計，恒指累跌３６３點。港元匯價持續走弱，今日港元對美元匯率觸及

７﹒８５弱方兌換保證，為２０２３年以來首次。



＊Ａ股全周跌０﹒５％，連挫兩周＊



Ａ股市場全天震盪走低，創業板指領跌０﹒８４％，深成指亦軟跌０﹒４７％；滬綜指微跌

０﹒０７％，收報３３５９﹒９０點，本周累跌０﹒５％，滬綜指連跌兩周。滬深兩市全天成交

額１﹒０７萬億元人民幣，較上個交易日縮量１４﹒６％。



從板塊來看，白酒股全天強勢。此前官媒相繼發表評論，為整治違規吃喝的過度執行「糾偏

」。券商人士認為，糾偏是為防止一刀切，看上去是修正和彌補，但其實整治已經產生了比較大

的影響；「糾偏談不上是對白酒的利好，但若貴州茅台跌破了１４００元，就是一個買入的機會

。」。貴州茅台（滬：６００５１９）今日收升０﹒１９％，報１４２８﹒６６元人民幣。



全周來看，中國５月經濟數據喜憂參半，消費零售額增長創近一年半最高，工業增加值增速

則創六個月新低。分析認為，內地在抵禦貿易衝擊方面展現韌性，全年實現５％左右經濟增長目

標的可能性在提升。２０２５年陸家嘴論壇周三（１８日）召開，中證監提出在科創板設置科創

成長層，並重啟未盈利企業適用科創板第５套標準上市，可惜並無超預期政策出台的刺激，本周

滬綜指錄得０﹒５１％的跌幅，屬連跌兩周。



＊官媒籲加強盲卡盲盒監管，泡泡瑪特連日跌＊



港股新消費概念股走弱，泡泡瑪特（０９９９２）收跌３﹒６％，盤中低見２３２﹒２元，

創１０天新低，收報２３９﹒６元，自歷史高點已下跌超１５％；布魯可（００３２５）收跌

９﹒７％，報１３９﹒１元，盤中低見１３７元，創１個月新低。



此前，泡泡瑪特官方小程序大量補貨Ｌａｂｕｂｕ系列盲盒，導致二手市場交易價格下跌約

５０％，市場對泡泡瑪特的質疑增多。



另外，官媒《人民日報》今日發表題為《盲卡盲盒哪能「無拘無束」》的文章，探討「盲卡

」、「盲盒」對兒童和青少年的影響，指未成年人非理性追求稀有卡牌，每次動輒花數百元、甚

至數千元人民幣購買盲卡，背後暗藏商家精心設計的「商業陷阱」，讓未年人不斷衝動下單。



文章建議有關部門進一步細化盲卡、盲盒監管規則，限制未成年人帳戶交易，並整治虛假宣

傳、誘導消費等違法行為。文章提及有關奧特曼盲卡，而奧特曼（港譯鹹蛋超人）正是布魯可旗

下玩具的主力ＩＰ。



＊百度擴無人駕駛版圖，股價造好＊



外電消息，百度（０９８８８）計劃最快今年在新加坡和馬來西亞推出其Ａｐｏｌｌｏ

Ｇｏ（蘿蔔快跑）無人駕駛出租車服務，繼續擴大全球布局。



知情人士透露，Ａｐｏｌｌｏ Ｇｏ正在與潛在合作夥伴洽談，探索適合這兩個市場的商業

模式。百度執行長李彥宏此前曾表示，公司正在尋求與出行服務商、本地出租車公司以及第三方

車隊運營商等合作，採取輕資產的運營方式。



此舉正值特斯拉準備即將推出Ｃｙｂｅｒｃａｂ無人駕駛出租車之際，馬斯克將這項技術視

為特斯拉未來增長的關鍵驅動力。同時，包括Ａｐｏｌｌｏ Ｇｏ、文遠知行和小馬智行在內的

中國自動駕駛科技公司也在進軍中東、歐洲和東南亞等國際市場。



Ａｐｏｌｌｏ Ｇｏ日前獲香港運輸署批准擴大北大嶼山自動駕駛車輛先導牌照測試路段。

據悉，Ａｐｏｌｌｏ Ｇｏ已獲批准１０輛自動車於東涌的指定路段和時段進行測試，每次最多

可有３輛自動駕駛私家車進行路面測試。指定新增路段分別為文東路、迎禧路、怡東路、東涌東

交匯處、裕東路、松仁路、順東路、東涌海濱路及惠東路。運輸署發言人表示，北大嶼山的測試

項目自去年１２月啟動以來進展顯著。今次進一步擴大測試路段，讓系統收集更多有用數據，評

估自動車在更多不同路況及社區的表現。



百度股價造好，今日收升０﹒９％，報８２﹒９元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

