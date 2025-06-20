【互聯互通】人行：跨境支付通人民幣港幣可跨境匯款，實時到賬

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行負責人就跨境支付通答記者問。人行指出，與傳統跨

境匯款相比，與香港間的跨境支付通有效縮短了跨境匯款鏈路，提高了跨境匯款效率：一是支持

用戶通過參與機構的手機銀行、網上銀行等渠道，依托手機號碼、銀行帳戶等，線上發起內地與

香港間人民幣和港幣的跨境匯款；二是支持經常項目項下一定金額內的便利化匯款實時到帳；三

是相關支付基礎設施直接對接，減少中間環節，降低跨境匯款成本。



＊內地居民匯入香港帳戶，香港居民匯入內地銀行＊



跨境支付通堅持小額便民定位，支持參與機構為兩地居民辦理經常項目項下跨境匯款，居民

個人無需提交業務背景資料。



南向便利化匯款業務：支持持有中國境內居民身份證、軍人身份證件和武裝警察身份證件的

境內居民個人從內地參與銀行帳戶匯出至香港參與機構帳戶；



北向便利化匯款業務：支持持有香港身份證的香港居民個人從香港參與機構帳戶匯入至內地

參與銀行帳戶；



跨境支付通還支持參與機構提供雙向的留學繳費、醫療繳費、薪酬及津補貼發放等便民、惠

民金融服務。



首批參與跨境支付通的內地機構包括：工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀

行、招商銀行；香港機構包括：中銀香港、東亞銀行、建銀亞洲、恒生銀行、匯豐銀行、工銀亞

洲。（ｃｔ）

