【大國博弈】特朗普稱已簽令延長ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」期限

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普周四（１９日）表示，他將原定於６月１９日

的字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國資產的最後期限延長了９０天。



他在社交媒體Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ發帖稱，「我剛剛簽署了行政命令，將關閉

ＴｉｋＴｏｋ的最後期限延長９０天（２０２５年９月１７日）」，貼文還附上了相關文件副本

。



特朗普此前已兩次批准聯邦政府暫緩執行一項原定於１月生效的強制出售或關閉

ＴｉｋＴｏｋ 的法律。特朗普此前表示，他希望這款應用繼續運營，ＴｉｋＴｏｋ曾幫助他在

總統大選中贏得年輕選民的支持。他還對中國國家主席習近平將批准ＴｉｋＴｏｋ出售感到樂觀

。



ＴｉｋＴｏｋ在一份聲明中表示：「我們感謝特朗普總統的領導力和支持，確保

ＴｉｋＴｏｋ繼續為超過１﹒７億美國用戶和７５０萬家依賴該平台的美國企業提供服務，同時

我們將繼續與萬斯副總統的辦公室合作。」（ｒｙ）

