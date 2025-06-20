歐盟將禁止中國企業參與價值５００萬歐元以上醫療器械招標

《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》消息，歐盟將禁止中國企業參與歐盟每年６００億

歐元（６８９億美元）及以上的醫療器械公開招標，此前歐盟認為歐盟企業在中國沒有獲得公平

準入。



歐盟執委會周五（２０日）宣布的這項措施是歐盟國際採購文書

（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）下的首個

措施。該文書於２０２２年生效，旨在確保互惠的市場準入。歐盟執委會表示，將把中國企業排

除在合同價值５００萬歐元以上的政府採購範圍之外。



歐盟官員表示，根據Ｍｅｄｔｅｃｈ Ｅｕｒｏｐｅ的數據，２０２３年歐盟醫療技術市場

價值約為１５００億歐元，其中政府採購佔７０％的份額。５００萬歐元以上的合同僅佔招標的

４％，但按價值計算卻佔到６０％左右。



中標者必須確保來自中國的醫療器械不超過５０％。如果沒有替代供應商，則不適用排除條

款。禁令將涵蓋包括成像設備、人造器官和醫用服裝在內的醫療設備。



歐委會此前表示，發現「明確證據」表明中國在醫療設備採購中偏向本國產品，且招標條件

導致出現營利性企業無法提供的異常低價。中國商務部曾將歐盟的這些擬議措施描述為「保護主

義」，敦促歐盟做到公平透明，雙方通過合作與對話妥善處理分歧。（ｒｙ）

