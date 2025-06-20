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AH股新聞

20/06/2025 14:51

歐盟將禁止中國企業參與價值５００萬歐元以上醫療器械招標

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》消息，歐盟將禁止中國企業參與歐盟每年６００億
歐元（６８９億美元）及以上的醫療器械公開招標，此前歐盟認為歐盟企業在中國沒有獲得公平
準入。
　
　　歐盟執委會周五（２０日）宣布的這項措施是歐盟國際採購文書
（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）下的首個
措施。該文書於２０２２年生效，旨在確保互惠的市場準入。歐盟執委會表示，將把中國企業排
除在合同價值５００萬歐元以上的政府採購範圍之外。
　
　　歐盟官員表示，根據Ｍｅｄｔｅｃｈ　Ｅｕｒｏｐｅ的數據，２０２３年歐盟醫療技術市場
價值約為１５００億歐元，其中政府採購佔７０％的份額。５００萬歐元以上的合同僅佔招標的
４％，但按價值計算卻佔到６０％左右。
　
　　中標者必須確保來自中國的醫療器械不超過５０％。如果沒有替代供應商，則不適用排除條
款。禁令將涵蓋包括成像設備、人造器官和醫用服裝在內的醫療設備。
　
　　歐委會此前表示，發現「明確證據」表明中國在醫療設備採購中偏向本國產品，且招標條件
導致出現營利性企業無法提供的異常低價。中國商務部曾將歐盟的這些擬議措施描述為「保護主
義」，敦促歐盟做到公平透明，雙方通過合作與對話妥善處理分歧。（ｒｙ）

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