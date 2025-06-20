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AH股新聞

20/06/2025 10:04

【聚焦人幣】社科院李揚：建議在港發展離岸人民幣穩定幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》在中信建投證券２０２５年中期資本市場投資峰會上，中國社
會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚發表演講，就人民幣穩定幣發展路徑提出
建議。他表示，堅定推進人民幣國際化，仍然是培育強大的貨幣（人民幣）的核心任務；應當充
分利用香港的有利條件，依託其金融中心地位及現有機構基礎（如ＵＳＤＴ總部在港），發展離
岸人民幣穩定幣。
　
　　李揚肯定了穩定幣的核心價值在於其高效的支付清算功能，並指出，美國推動穩定幣立法，
其立法宗旨明確服務於美元利益。他認為，面對穩定幣浪潮，中國需在兩條線上全面並進。一方
面，「既然任何形式的穩定幣都繞不開貨幣主權問題，堅定推進人民幣國際化，便仍然是培育強
大的貨幣（人民幣）的核心任務。」另一方面，「必須看到穩定幣、加密貨幣與傳統金融體系的
融合發展趨勢將難以逆轉。」
　
＊建議利用香港有利條件發展離岸人民幣穩定幣＊
　
　　關於進一步的發展路徑，李揚認為，應當充分利用香港的有利條件，依託其金融中心地位及
現有機構基礎（如ＵＳＤＴ總部在港），發展離岸人民幣穩定幣，構建可控的國際支付渠道。即
，通過離岸方式，發展人民幣穩定幣。
　
　　他指出，穩定幣非新生獨立貨幣，實為美元體系在數字時代的技術升級與勢力延伸。其崛起
，凸顯了支付清算功能的核心地位及賬戶體系的關鍵作用。各國競相立法監管穩定幣，正是試圖
掌控這一鏈接虛實的關鍵節點。對中國而言，強化經濟基本面、築牢主權貨幣根基、善用香港離
岸市場發展人民幣穩定幣、並務實推進人民幣國際化，方為應對變局、維護貨幣金融安全的根本
之道。（ｊｑ）

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