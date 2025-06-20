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AH股新聞

20/06/2025 11:05

《中國要聞》「５８同城」傳大裁員，受影響員工數量料近萬

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地知名生活服務平台－－５８同城被曝大規模裁員。據《金
融界》報道，多名認證為５８同城員工的用戶在脈脈平台爆料，公司正開展大規模裁員，裁員比
例達２０％－３０％，波及技術工程事業群（ＴＥＧ）、本地服務事業群（ＬＢＧ）等多個部門

　
　　公開數據顯示，５８同城員工總數最多時約為４萬名，若按此比例計算，受影響員工數量近
萬。這並非５８同城首次大規模裁員。早在２０２３年５月，公司就曾被曝出大規模裁員，當時
裁員比例高達３０％－５０％。
　
　　從財務數據來看，５８同城２０２４年第四季度淨虧損達１９７０萬美元，而上年同期尚有
３４４０萬美元淨利潤。該季度營收為３﹒０６６億美元，雖同比增長２８﹒５％，但運營支出
高達２﹒４７１億美元，在營收中佔比超８０％。
　
＊市場猜測５８同城借殼易明醫藥回歸Ａ股＊
　
　　５８同城曾是美股上市公司，２０２０年完成私有化退市。目前市場普遍猜測，５８同城創
始人姚勁波可能透過收購易明醫藥（深：００２８２６），實現５８同城或其部分資產的借殼回
歸Ａ股。
　
　　今年初，姚勁波在內部信中明確要求「砍掉年內不能實現盈利的業務」，強調「不好的業務
要收縮，該關停並轉的要關停並轉」。今年６月，姚勁波通過旗下公司北京福好以６﹒６２億元
人民幣收購了上市公司易明醫藥２３％的股份，成為其實控人，標誌著５８系正式進軍醫療健康
領域。（ｊｑ）

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