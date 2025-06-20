《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１％，多部門聯合整頓車企內捲

《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今早再度低開，滬綜指低開０﹒１％，報

３３５８﹒９１點，深成指低開０﹒１３％，創業板指平開。據工信部公告，周四（１９日）與

市場監管局等聯合召加強新能源汽車安全管理工作視頻會，研究部署本年度新能源汽車安全管理

工作。會議要求，車輛生產企業和動力電池生產企業要引導消費者正確使用車輛，不得進行誇大

和虛假宣傳，堅決守牢安全底線；不搞「內捲式」競爭，絕不能偷工減料、以次充好，以犧牲產

品性能、降低產品質量為代價實現短期的「降本增效」。盤初電池及汽車配件股造好。



以伊衝突牽動全球局勢，白宮發言人稱特朗普將在未來兩周就是否打擊伊朗做出決定，

並稱沒有跡象表明中國會介入衝突。中國國家主席習近平昨午同俄羅斯總統普京通電話，重點就

中東局勢交換意見。習近平認為，推動停火止戰是當務之急，保障平民安全是重中之重開啟對話

談判是根本出路，國際社會促和努力不可或缺。習近平強調，中方願繼續同各方加強溝通協調，

為恢復中東地區和平發揮建設性作用。



另外，人民銀行公告，６月份１年期和５年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價維持不變，

５年期以上ＬＰＲ為３﹒５％，１年期ＬＰＲ為３％。５月兩個期限ＬＰＲ均下調了１０個基點

。



人行今日進行１６１２億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨回籠４１３億

元。本周公開市場有８５８２億元逆回購到期，對沖本周人行進行的９６０３億元逆回購，即全

周共放水１０２１億元。（ｒｙ）

