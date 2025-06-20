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AH股新聞

20/06/2025 15:08

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升１％，深證Ｂ收升０﹒２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ｂ股指數收升１％，報２５４﹒７５點。深證Ｂ股指數收
升０﹒２％，報１１６２﹒２５點。

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