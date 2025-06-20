《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升１％，深證Ｂ收升０﹒２％

《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ｂ股指數收升１％，報２５４﹒７５點。深證Ｂ股指數收
升０﹒２％，報１１６２﹒２５點。
想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情
20/06/2025 15:08
《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ｂ股指數收升１％，報２５４﹒７５點。深證Ｂ股指數收
升０﹒２％，報１１６２﹒２５點。
想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情
上一篇新聞︰20/06/2025 15:08 《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒０７％，本周跌０﹒５％連挫兩周
20/06/2025 15:51 【互聯互通】人行：內地與香港跨境支付通６月２２日上線運行
20/06/2025 15:50 【中東戰火】中國外交部籲攜手推動以伊停火，助盡快恢復和平穩定
20/06/2025 15:28 《中國要聞》外交部：新加坡總理黃循財應邀周日起訪華五天
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N