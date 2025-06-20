  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

20/06/2025 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０８％，保險、白酒股衝高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今早集體低開，午市收市時滬指已經轉升０﹒０８％
，報３３６４﹒８４點，深成指仍跌０﹒１９％，創業板指軟０﹒５６％。兩市半天成交
６７１０億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１１６８億元或１５％。個股跌多升少，滬
深超３０００隻個股收挫。
　
　　盤面上，保險股領漲行業板塊，中國平安（滬：６０１３１８）半日升２﹒７％。金融監管
總局局長李雲澤赴上海調研，考察中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區發展情況。李雲澤強
調，銀行業保險業要在更深層次、更寬領域、以更大力度推進臨港新片區金融領域高水平開放；
要穩步推進再保險領域制度型開放，充分發揮上海保險交易所金融基礎設施作用，以上海國際再
保險登記交易中心建設為抓手，推動保險業高水平開放和高質量發展。
　
　　白酒股亦展開反彈，皇台酒業（深：０００９９５）漲停。中央早前決心整治違規吃喝，卻
在一些地方遭遇異化變形，讓體制內群體不敢出門吃喝，餐飲消費難上加難。《新華社》昨晚發
表時評文章指出，整治違規吃喝「不是一陣風」，中央八項規定是長期有效的「鐵規矩、硬杠杠
」；同時必須注意，整治違規吃喝的核心是「違規」，而不是吃喝本身，不是一刀切阻絕正常人
際交往。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/06/2025 11:49  百度據報最快今年在新加坡和馬來西亞推無人駕駛出租車服務

下一篇新聞︰20/06/2025 11:30  高盛料今年６１８商品交易額增長一成，電商偏好京東快手

其他AH股新聞
More

20/06/2025 11:19  《Ａ股焦點》兆易創新挫逾３％，遞交Ｈ股上市申請

20/06/2025 11:12  《中國要聞》官媒批盲卡盲盒商家誘青少年非理性消費，促加強監管

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處