《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０８％，保險、白酒股衝高

《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今早集體低開，午市收市時滬指已經轉升０﹒０８％

，報３３６４﹒８４點，深成指仍跌０﹒１９％，創業板指軟０﹒５６％。兩市半天成交

６７１０億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１１６８億元或１５％。個股跌多升少，滬

深超３０００隻個股收挫。



盤面上，保險股領漲行業板塊，中國平安（滬：６０１３１８）半日升２﹒７％。金融監管

總局局長李雲澤赴上海調研，考察中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區發展情況。李雲澤強

調，銀行業保險業要在更深層次、更寬領域、以更大力度推進臨港新片區金融領域高水平開放；

要穩步推進再保險領域制度型開放，充分發揮上海保險交易所金融基礎設施作用，以上海國際再

保險登記交易中心建設為抓手，推動保險業高水平開放和高質量發展。



白酒股亦展開反彈，皇台酒業（深：０００９９５）漲停。中央早前決心整治違規吃喝，卻

在一些地方遭遇異化變形，讓體制內群體不敢出門吃喝，餐飲消費難上加難。《新華社》昨晚發

表時評文章指出，整治違規吃喝「不是一陣風」，中央八項規定是長期有效的「鐵規矩、硬杠杠

」；同時必須注意，整治違規吃喝的核心是「違規」，而不是吃喝本身，不是一刀切阻絕正常人

際交往。（ｒｙ）

