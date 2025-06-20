《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒０７％，本周跌０﹒５％連挫兩周

《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場全天震盪走低，創業板指領跌０﹒８４％，深成指亦
軟跌０﹒４７％；滬綜指微跌０﹒０７％，收報３３５９﹒９０點，本周累跌０﹒５％，滬綜指
連跌兩周。滬深兩市全天成交額１﹒０７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１８２９
億元或１４﹒６％。
從板塊來看，白酒股全天強勢，皇台酒業（深：０００９９５）漲停。此前官媒相繼發表評
論，為整治違規吃喝的過度執行「糾偏」。券商人士認為，糾偏是為防止一刀切，看上去是修正
和彌補，但其實整治已經產生了比較大的影響；「糾偏談不上是對白酒的利好，但若貴州茅台跌
破了１４００元，就是一個買入的機會。」。貴州茅台（滬：６００５１９）今日收升
０﹒１９％，報１４２８﹒６６元。
港口航運股亦逆市走強，寧波海運（滬：６００７９８）漲停。銀行股表現活躍，工商銀行
（滬：６０１３９８）等多股再創歷史新高。下跌部分，油氣股、腦機接口、短劇等板塊跌幅居
前。
全周來看，中國５月經濟數據喜憂參半，消費零售額增長創近一年半最高，工業增加值增速
則創六個月新低。分析認為，內地在抵禦貿易衝擊方面展現韌性，全年實現５％左右經濟增長目
標的可能性在提升。２０２５年陸家嘴論壇周三召開，中證監提出在科創板設置科創成長層，並
重啟未盈利企業適用科創板第５套標準上市，可惜並無超預期政策出台的刺激，本周滬綜指錄得
０﹒５１％的跌幅，屬連跌兩周。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００ ３８４６﹒６４ ＋０﹒０９
上證指數 ３３５９﹒９０ －０﹒０７ ４１０８﹒７３
深證成指 １０００５﹒０３ －０﹒４７ ６５６８﹒６５
創業板指 ２００９﹒８９ －０﹒８４
科創５０ ９５７﹒８７ －０﹒５３
Ｂ股指數 ２５４﹒７５ ＋１﹒０２ ０﹒８９
深證Ｂ指 １１６２﹒２５ ＋０﹒１８ ０﹒６２
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