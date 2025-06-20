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AH股新聞

20/06/2025 10:56

《Ａ股焦點》白酒股反彈，官媒再度就「禁止吃喝」發表糾偏評論

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中央早前決心整治違規吃喝，卻在一些地方遭遇異化變形，讓
體制內群體不敢出門吃喝。這讓餐飲消費難上加難，機構更是警示後幾個月餐飲業收入增速可能
「轉負」。
　
　　官媒《新華社》昨晚發表時評文章指出，整治違規吃喝「不是一陣風」，中央八項規定是長
期有效的「鐵規矩、硬杠杠」；同時必須注意，整治違規吃喝的核心是「違規」，而不是吃喝本
身，從中央到地方的各項「禁酒令」，其核心始終是規範公務行為、嚴明紀律紅線，而非一刀切
阻絕正常人際交往。
　
　　Ａ股白酒板塊早盤反彈，皇台酒業（深：０００９９５）漲停，金種子酒
（滬：６００１９９）升近６％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）飆逾５％，古井貢酒
（深：０００５９６）升３﹒８％，山西汾酒（滬：６００８０９）、今世緣
（滬：６０３３６９）、瀘州老窖（深：０００５６８）、酒鬼酒（深：０００７９９）跟漲。
　
　　人民網日前曾發表糾偏評論稱，各地縱深推進違規吃喝專項整治，但個別地方「層層加碼」
，把「禁止違規吃喝」簡單等同于「禁止吃喝」。這種行為也是懶政，是形式主義的變種，讓商
家失了生意，也讓民生煙火黯淡。（ｒｙ）

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