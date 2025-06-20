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AH股新聞

20/06/2025 10:10

《中國要聞》上海樂高樂園今起試運，禁帶有轆行李箱可帶部分食物

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上海樂高樂園今日正式開啟公眾試運營，主要面向５月初購買
了開園限量年卡或酒店套餐的遊客及相關專業人士。樂園將於７月５日正式開園。
　
　　樂高樂園小程序顯示，上海樂高樂園開園限量紀念年卡（含試運營門票）價格１３９９元人
民幣起，開園限量酒店套餐（含試運營門票）為３５８８元人民幣起。
　
＊無人機、自拍桿、折疊椅子等不能攜帶進場＊
　
　　根據小程序上的「遊客須知」，園區內不允許攜帶超過４６厘米ｘ３３厘米ｘ２０厘米的箱
包、容器或行李入園，以及任何尺寸的帶輪子的行李箱，露營車、兒童野營推車、含兒童座椅的
行李箱等也不許攜帶。兒童推車亦有體積限制，長度不可超過１１０厘米，寬度不可超過８０厘
米。此外，無人機、遙控玩具等操控遙控設備，自拍桿、三腳架等拍攝設備，折疊椅子或凳子等
也不能攜帶進場。不過，樂園允許攜帶部分食品及飲品，但需加熱、再加熱、加工、冷藏或保溫
的食品以及氣味濃烈或刺激性強的食品（如榴蓮）、含酒精成分的飲品均禁止攜帶。
　
　　「遊客須知」還提醒，所有同行遊客應共同排隊，不可代替排隊或佔位；不得在排隊時插隊
、推搡他人、使用不文明語言或擾亂排隊秩序；不得奔跑、慢跑或攀爬；不得打架、威脅他人或
發生肢體衝突；不得使用侮辱性、污穢言辭或不雅及含威脅性質的手勢；不得多人並排行走或佔
用過多通道，不得在商店門口、人行道、出入口或電梯附近長時間停留，給他人造成不便或妨礙
通行；不得隨地丟棄垃圾或其他個人物品，未將其投入垃圾桶。（ｓｌ）

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