《中國要聞》官媒批盲卡盲盒商家誘青少年非理性消費，促加強監管

《經濟通通訊社２０日專訊》官媒《人民日報》今日發表題為《盲卡盲盒哪能「無拘無束」

》的文章，探討「盲卡」、「盲盒」對兒童和青少年的影響，指未成年人非理性追求稀有卡牌，

每次動輒花數百元（人民幣．下同）甚至數千元購買盲卡，背後暗藏商家精心設計的「商業陷阱

」，讓未年人不斷衝動下單。文章建議有關部門進一步細化盲卡、盲盒監管規則，限制未成年人

帳戶交易，並整治虛假宣傳、誘導消費等違法行為。



＊主播「中獎話術」洗腦，未成年人為抽到稀有卡牌大灑金錢＊



文章指，繼盲盒火爆後，這兩年盲卡憑借「未知驚喜」的賣點，迅速在兒童和青少年群體中

走紅。據從事相關生意多年的人士介紹，盲卡其實就是結合盲盒和「穀子」的一類變種，卡牌大

多圍繞熱門ＩＰ的主人公限量發售，通常一上市就引發搶購，然後二級市場跟進炒作。該人士並

指，盲卡「在中小學生中很火」，主要是在同ＩＰ的各種衍生品中，盲卡只賣一二十元，相比動

輒上千甚至上萬元的手辦，入門門檻低，而且圍繞動漫類的盲卡符合中小學生的偏好。



然而，盲卡目前已經不單單是「收藏品」，成為了兒童和青少年社交圈裏的「硬通貨」。為

了在社交中不「掉隊」，不少孩子省吃儉用，甚至與抽到卡的同學進行高價交易。文章引述重慶

江北區的１３歲少年明明稱，「要是誰有最新的稀有卡，就能成為班裏的『卡王』！午休時大家

圍在一起曬卡，沒幾張厲害的根本插不上話」。



文章並認為，網絡直播帶貨主播的「話術」是孩子沉迷購買盲卡的原因之一，「新人

１４﹒９元５包！可以代拆」、「１０連抽必中」、「最後３箱！錯過再無」、「越貴的卡包抽

到好卡的概率越大」、「稀有卡片可獲得高額回報」、「反手賺１０倍卡費」等，誘導未成年人

「豪擲」上百上千元以求一舉抽得稀有卡牌。其中，天津初中生王小萍直言，「這種１４﹒９元

５包的抽不出甚麼稀有卡，都是用來引流的，一次下單１０包甚至『抬箱』（購買整箱）的，也

許能抽出來一張稀有卡」，而自己一周會花一百多元抽盲卡。



＊學者分析：商家精準捕捉未成年人自控能力弱等特點＊



報道引述西南大學國家治理學院副院長張永紅分析，盲卡設計堪稱精準捕捉未成年人心理弱

點的「商業陷阱」。它利用心理學中的「斯金納箱」原理，通過隨機獎勵製造期待感。比如抽卡

時「下一次可能中獎」的錯覺，會刺激大腦分泌多巴胺，讓孩子不斷重複購買行為。



西南大學法學院教授楊復衛亦稱，此類設計涉嫌利用未成年人心理發育尚未成熟、自控能力

較弱的特點，誘導他們進行非理性消費，有悖於未成年人保護法中「不得危害未成年人身心健康

」的立法宗旨。



＊律師批評商家誘導消費等行為有違法之嫌，倡出台嚴格規管＊



天津盈科律師事務所律師郭振杰指出，盲卡本是一種娛樂方式，若缺乏約束，可能演變成「

收割」孩子錢包的工具。特別是通過話術誘導消費、模糊概率、虛構稀缺的行為，已經有違法之

嫌。



郭振杰並指，未成年人不具備完全民事行為能力，不能隨意購買高價盲卡。他建議相關部門

給盲卡盲盒出台嚴格的規章制度，加強對未成年人的保護，例如借鑑《盲盒經營行為規範指引（

試行）》禁止向８歲以下未成年人銷售，８歲以上的需監護人同意，同時設置金額限制，避免天

價盲卡，以及明確概率公示，不得虛假宣傳等。



他還建議進一步細化盲卡、盲盒監管規則，增設技術監管條款，例如要求線上平台實施「實

名認證＋人臉識別＋監護人二次驗證」三重驗證機制，禁止未通過年齡核驗的未成年人帳戶進行

交易；線下實體店則應設立「未成年人專區」，同時對違規商家處以高額罰款。（ｓｌ）

