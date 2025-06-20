【車企血戰】官媒促整治車企互懟互黑亂象：隊友內捲式競爭沒贏家

《經濟通通訊社２０日專訊》官媒《新華每日電訊》今日發表題為《汽車行業需走出「互懟

互黑」的競爭誤區》的評論文章，指汽車工業既要「造好車」也要「賣好車」。通過營銷造勢來

獲取關注、樹立品牌不可或缺，但部分車企陷入「流量即銷量」的認識誤區，甚至不惜用互懟互

黑來獲取所謂的競爭優勢，破壞了行業生態。文章強調，在全球汽車市場上，中國汽車品牌是同

台競技的隊友，隊友間的「內捲式」競爭沒有贏家，更沒有未來。



＊「黑公關」事件影響行業技術創新與健康發展＊



文章指，續航虛標、配置縮水、測試環境代替實際用車場景等情況屢見不鮮，更有車企造謠

中傷競爭對手。近日廣汽埃安發布聲明稱，部分自媒體發布埃安員工持股的不實信息，進行惡意

詆毀和傳播，嚴重誤導公眾。類似的「黑公關」事件，近年來在汽車行業時有發生。這些行為不

僅消耗了用戶信任，更折射出行業「重營銷輕技術」的浮躁心態，而這些亂象的根源在於行業「

內捲式」競爭：從正常的產品技術比拼異化為有組織的惡意攻訐，通過ＡＩ批量生成謠言、操控

大量帳號實施「集體攻擊」，甚至偽造車主採訪、事故視頻。



文章批評，這種扭曲的競爭模式，不僅干擾消費者判斷，更迫使企業將有限的資源從研發向

「滅火式公關」傾斜，對行業的技術創新與健康發展產生了越來越深的負面影響。有關部門正在

打擊此類亂象，例如工信部在上海車展前夕明確要求，車企不得圍繞「智駕」進行誇大和虛假宣

傳；中央網信辦啟動治涉企網絡「黑嘴」專項行動。但要進一步根除亂象，需要構建多方協同的

長效機制，如社交平台強化ＡＩ謠言過濾與實名制管理，行業建立「黑產業鏈」線索共享與聯合

訴訟機制等；同時還需要各大車企加強自律，構建良性競爭的健康生態。（ｓｌ）

