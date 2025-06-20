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AH股新聞

20/06/2025 14:00

【人行操作】機構：ＬＰＲ持穩符預期，下半年或續減息降房貸利率

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期持穩不動，５
年期以上ＬＰＲ為３﹒５％，１年期ＬＰＲ為３％。《路透》引述分析人士認為，繼５月下調後
，政策觀察期貨幣政策繼續加碼的必要性不強，同時中美貿易戰取得一定進展，銀行淨息差仍處
低位，本月ＬＰＲ持穩並不意外。
　
＊民生銀行：增量政策或最早８月之後推出＊
　
　　中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前，國內外形勢發生了一定變化，使得短期內國內
貨幣政策再度加碼的必要性不強，政策利率持穩，ＬＰＲ報價也會維持穩定。同時，銀行息差延
續承壓，ＬＰＲ繼續下調受限；後續增量政策的窗口可能移至８月之後或四季度，更關注財政加
力和非息成本壓降。
　
＊東方金誠：外部環境波動對出口影響料下半年顯現＊
　
　　東方金誠宏觀分析師王青等認為，鑑於中美經貿談判還將經歷一個複雜曲折的過程，外部環
境波動對出口的影響將主要在下半年顯現，在物價水平偏低的背景下，預計下半年人行還會繼續
降息，並帶動兩個期限品種的ＬＰＲ報價下調。
　
　　王青等指出，考慮到下半年穩樓市政策需進一步加力，特別是５月人行宣布下調公積金貸款
利率０﹒２５個百分點，為後期居民商業房貸利率下調打開了空間，預計下半年監管層有可能通
過單獨引導五年期以上ＬＰＲ報價下行等方式，推動居民房貸利率更大幅度下調。他們認為，這
是現階段緩解實際房貸利率偏高問題，激發購房需求，扭轉樓市預期關鍵一招。
　
＊券商：樓市三季度面臨重新下行壓力＊
　
　　報道並引述上海一券商交易主管指出，「樓市的確三季度面臨重新下行的壓力，一線城市都
不行；單獨下調五年ＬＰＲ也有可能，同時應該要加快地方收儲」。（ｓｌ）

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