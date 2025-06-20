《中國房產》深圳：城市更新項目重建成商品房，按比例配建保障房

《經濟通通訊社２０日專訊》深圳住建局印發《深圳市拆除重建類城市更新單元保障性住房

配建規定》，稱要多渠道增加保障房供應，具體為在改造後含商品住房的各類城市更新單元規劃

中，按住房建築面積的一定比例配建保障性住房。



《規定》顯示，這類保障房有兩種配建模式：一是城市更新單元優先將配建的保障房住房建

築面積折算成獨立成宗的保障房用地，無償移交政府，由政府組織開發建設；二是城市更新項目

實施主體在開發建設用地過程中與商品住房一併建設，建成後無償移交給政府或政府指定機構。



至於配建比例，根據相關規定，一、二、三類地區的保障性住房配建基準比例分別為２０％

、１８％、１５％。移交保障房用地或保障房時，若城市更新單元屬城中村改造，或者屬舊工業

區、倉儲區、城市基礎設施改造的，配建比例可獲不同程度核減。



此外，在《規定》施行前已審批通過且未開工的城市更新單元，有配建出售型保障性住房的

，可將５０％的出售型保障房調整為商品房，其餘５０％可調整成配租型保障房。配租型保障房

建成後無償移交政府，免繳地價。



《規定》自２０２５年６月２４日起施行，有效期５年。（ｓｌ）

