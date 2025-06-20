抖音電商６１８成績表：超６萬個品牌成交額同比翻倍

《經濟通通訊社２０日專訊》抖音電商今日發布２０２５「抖音商城６１８好物節」數據報

告顯示，５月１３日至６月１８日大促期間，超６萬個品牌成交額同比翻倍，超２０００個單品

成交額破千萬元（人民幣．下同），６﹒７萬個中小商家成交額突破百萬元。同時，直播觀看次

數同比增長３１％，２３６個品牌通過直播帶貨成交額破億元，單場成交破千萬元直播間９９０

個，超５３萬名電商作者成交額同比翻倍。



＊直播成交額破千萬元商家中超七成採用店播＊



報告並顯示，店播（註：品牌店在自己的直播間直播帶貨）成為直播帶貨主流。平台直播帶

動的成交額有一半來自店播，且在所有直播成交額破千萬元商家中，近七成採用了店播模式。此

外，由貨架場帶動的成交額繼續提升，商城成交額同比增長７７％，超值購全域成交額同比增長

１７１％，搜索渠道成交額同比增長５６％。



＊４５５７個國補單品成交額破百萬元＊



另外，「以舊換新」國家補貼政策持續，平台「國補」商品累計直播場次超３０萬場，掛車

短視頻（註：視頻中添加了商品鏈接可直接購買）累計播放超１５億次，共售出４０２萬單國補

好物。其中，４５５７個國補單品成交額破百萬元，７６５個品牌參與超值購國補加補活動。手

機和數碼產品最受消費者青睞，成交額同比增長１６５％和８７％。



目前抖音電商平台國補已覆蓋全國２９省，包括家電、數碼３Ｃ、家具家裝、家紡、適老化

等品類。６１８期間，抖音電商還在國補之外加推平台消費券，消費者可以最低五折的價格選購

數碼家電產品。（ｓｌ）

