京東：兩天收到近５萬家酒店申請入駐

《經濟通通訊社２０日專訊》京東今日透過微信公眾號「京東黑板報」宣布，「京東酒店

ＰＬＵＳ會員計劃」自１８日公布後，兩天內收到了近５萬家酒店商家的入駐申請，「十分感謝

大家對京東酒店的支持」。



京東１８日正式宣告進軍酒旅行業，推出「京東酒店ＰＬＵＳ會員計劃」，參與計劃的酒店

商家可享最高三年０佣金。（ｓｌ）

