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20/06/2025 18:05

京東：兩天收到近５萬家酒店申請入駐

　　《經濟通通訊社２０日專訊》京東今日透過微信公眾號「京東黑板報」宣布，「京東酒店
ＰＬＵＳ會員計劃」自１８日公布後，兩天內收到了近５萬家酒店商家的入駐申請，「十分感謝
大家對京東酒店的支持」。
　
　　京東１８日正式宣告進軍酒旅行業，推出「京東酒店ＰＬＵＳ會員計劃」，參與計劃的酒店
商家可享最高三年０佣金。（ｓｌ）

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