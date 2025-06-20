  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

20/06/2025 17:47

【ＡＩ】星動紀元超擬人服務機器人「星動Ｑ５」意向訂單超百單

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據內媒報道，清華系具身智能企業星動紀元推出超擬人服務機
器人星動Ｑ５，並稱已與海爾智家（０６６９０）、世紀金源、天悅酒店等來自製造、連鎖零售
、連鎖酒店、文旅、養老醫療等業務的企業達成戰略簽約，意向訂單超百單。
　
　　據介紹，星動Ｑ５靠全身４４個高自由度，打造超擬人的外觀和動作系統，能夠實現扭腰、
握手、擺臂、轉頭等接近人類肢體的動作，讓人機交互更加自然生動。星動Ｑ５搭配了擬人化語
音引擎＋大模型技術，能精準理解３７種以上語言指令；並搭載了仿生７軸高精度機械臂及１１
自由度星動「精靈手」，每秒能完成１０次點擊動作，單手拿起１０公斤重物，腿部３個自由度
還能靈活彎曲和升降。
　
　　星動Ｑ５還搭載了超緊湊型底盤＋激光雷達＋視覺融合導航，可以自主規劃路線，在狹窄通
道中避障，在複雜地形中穿梭。此外，星動Ｑ５搭載星動紀元自研具身模型ＥＲＡ－４２，能充
分通過「全身遙操作」利用人類數據，降低數據獲取成本，提高學習技能效率。持續學習積累後
，適應服務場景和任務的能力進化速度更快。
　
　　場景方面，憑超擬人＋全域操作，星動Ｑ５能在商業場景當導購員陪購、服務員端盤；在酒
店場景按電梯、擦鞋；在醫院或養老機構場景送水、遞物等。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/06/2025 17:59  《中國房產》前５月廣東房地產開發投資３８７２億，同比降１７％

下一篇新聞︰20/06/2025 17:39  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

20/06/2025 18:05  京東：兩天收到近５萬家酒店申請入駐

20/06/2025 17:32  【ＡＩ】網信辦整治ＡＩ技術濫用，處置３５００款違規ＡＩ產品

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處