【ＡＩ】星動紀元超擬人服務機器人「星動Ｑ５」意向訂單超百單

《經濟通通訊社２０日專訊》據內媒報道，清華系具身智能企業星動紀元推出超擬人服務機

器人星動Ｑ５，並稱已與海爾智家（０６６９０）、世紀金源、天悅酒店等來自製造、連鎖零售

、連鎖酒店、文旅、養老醫療等業務的企業達成戰略簽約，意向訂單超百單。



據介紹，星動Ｑ５靠全身４４個高自由度，打造超擬人的外觀和動作系統，能夠實現扭腰、

握手、擺臂、轉頭等接近人類肢體的動作，讓人機交互更加自然生動。星動Ｑ５搭配了擬人化語

音引擎＋大模型技術，能精準理解３７種以上語言指令；並搭載了仿生７軸高精度機械臂及１１

自由度星動「精靈手」，每秒能完成１０次點擊動作，單手拿起１０公斤重物，腿部３個自由度

還能靈活彎曲和升降。



星動Ｑ５還搭載了超緊湊型底盤＋激光雷達＋視覺融合導航，可以自主規劃路線，在狹窄通

道中避障，在複雜地形中穿梭。此外，星動Ｑ５搭載星動紀元自研具身模型ＥＲＡ－４２，能充

分通過「全身遙操作」利用人類數據，降低數據獲取成本，提高學習技能效率。持續學習積累後

，適應服務場景和任務的能力進化速度更快。



場景方面，憑超擬人＋全域操作，星動Ｑ５能在商業場景當導購員陪購、服務員端盤；在酒

店場景按電梯、擦鞋；在醫院或養老機構場景送水、遞物等。（ｓｌ）

