【聚焦數據】首５月財收降０﹒３％，關稅降９﹒２％，支出增４％

《經濟通通訊社２０日專訊》財政部公布，１－５月，全國一般公共預算收入９６６２３億
元（人民幣．下同），同比下降０﹒３％，降幅較１－４月收窄０﹒１個百分點。其中，全國稅
收收入７９１５６億元，同比下降１﹒６％；非稅收入１７４６７億元，同比增長６﹒２％
主要稅收收入項目中，國內增值稅３０８５０億元，同比增長２﹒４％；國內消費稅
７７２９億元，同比增長１﹒６％；企業所得稅２１８２６億元，同比下降２﹒５％；個人所得
稅６５７２億元，同比增長８﹒２％。
進口貨物增值稅、消費稅７２４０億元，同比下降６﹒５％。關稅８９８億元，同比下降
９﹒２％。出口退稅１０８３６億元，同比增長１１﹒６％。車輛購置稅８３７億元，同比下降
２２﹒９％。
＊證券交易印花稅收入增５２﹒４％，房產稅收入增１１％＊
印花稅１７８７億元，同比增長１８﹒８％，其中證券交易印花稅６６８億元，同比增長
５２﹒４％。契稅１９４９億元，同比下降１６﹒２％。房產稅２３１５億元，同比增長１１％
。
１－５月，分中央和地方看，中央一般公共預算收入４１４８６億元，同比下降３％；地方
一般公共預算本級收入５５１３７億元，同比增長１﹒９％。
＊社保和就業支出增９﹒２％，科學技術支出增６﹒５％＊
１－５月，全國一般公共預算支出１１２９５３億元，同比增長４﹒２％，增幅較１－４月
收窄０﹒４個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出１５７９２億元，同比增長
９﹒４％；地方一般公共預算支出９７１６１億元，同比增長３﹒４％。
主要支出科目中，社會保障和就業支出２００５４億元，同比增長９﹒２％。債務付息支出
５５２４億元，同比增長９﹒２％。科學技術支出３６０９億元，同比增長６﹒５％。文化旅遊
體育與傳媒支出１３８２億元，同比增長５﹒４％。節能環保支出２００７億元，同比增長６％
。城鄉社區支出７９２３億元，同比下降３﹒１％。農林水支出７６９５億元，同比下降７％。
＊國有土地使用權出讓收入降１１﹒９％＊
１－５月，全國政府性基金預算收入１５４８３億元，同比下降６﹒９％。分中央和地方看
，中央政府性基金預算收入１８４８億元，同比增長４﹒７％；地方政府性基金預算本級收入
１３６３５億元，同比下降８﹒３％，其中，國有土地使用權出讓收入１１２８１億元，同比下
降１１﹒９％。
１－５月，全國政府性基金預算支出３２１２５億元，同比增長１６％。分中央和地方看，
中央政府性基金預算本級支出９９３億元，同比增長６４﹒４％；地方政府性基金預算支出
３１１３２億元，同比增長１４﹒９％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出１６１１３億
元，同比下降９﹒３％。（ｓｌ）
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