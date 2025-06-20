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AH股新聞

20/06/2025 17:08

【聚焦數據】首５月財收降０﹒３％，關稅降９﹒２％，支出增４％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》財政部公布，１－５月，全國一般公共預算收入９６６２３億
元（人民幣．下同），同比下降０﹒３％，降幅較１－４月收窄０﹒１個百分點。其中，全國稅
收收入７９１５６億元，同比下降１﹒６％；非稅收入１７４６７億元，同比增長６﹒２％
　
　　主要稅收收入項目中，國內增值稅３０８５０億元，同比增長２﹒４％；國內消費稅
７７２９億元，同比增長１﹒６％；企業所得稅２１８２６億元，同比下降２﹒５％；個人所得
稅６５７２億元，同比增長８﹒２％。
　
　　進口貨物增值稅、消費稅７２４０億元，同比下降６﹒５％。關稅８９８億元，同比下降
９﹒２％。出口退稅１０８３６億元，同比增長１１﹒６％。車輛購置稅８３７億元，同比下降
２２﹒９％。
　
＊證券交易印花稅收入增５２﹒４％，房產稅收入增１１％＊
　
　　印花稅１７８７億元，同比增長１８﹒８％，其中證券交易印花稅６６８億元，同比增長
５２﹒４％。契稅１９４９億元，同比下降１６﹒２％。房產稅２３１５億元，同比增長１１％

　
　　１－５月，分中央和地方看，中央一般公共預算收入４１４８６億元，同比下降３％；地方
一般公共預算本級收入５５１３７億元，同比增長１﹒９％。
　
＊社保和就業支出增９﹒２％，科學技術支出增６﹒５％＊
　
　　１－５月，全國一般公共預算支出１１２９５３億元，同比增長４﹒２％，增幅較１－４月
收窄０﹒４個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出１５７９２億元，同比增長
９﹒４％；地方一般公共預算支出９７１６１億元，同比增長３﹒４％。
　
　　主要支出科目中，社會保障和就業支出２００５４億元，同比增長９﹒２％。債務付息支出
５５２４億元，同比增長９﹒２％。科學技術支出３６０９億元，同比增長６﹒５％。文化旅遊
體育與傳媒支出１３８２億元，同比增長５﹒４％。節能環保支出２００７億元，同比增長６％
。城鄉社區支出７９２３億元，同比下降３﹒１％。農林水支出７６９５億元，同比下降７％。
　
＊國有土地使用權出讓收入降１１﹒９％＊
　
　　１－５月，全國政府性基金預算收入１５４８３億元，同比下降６﹒９％。分中央和地方看
，中央政府性基金預算收入１８４８億元，同比增長４﹒７％；地方政府性基金預算本級收入
１３６３５億元，同比下降８﹒３％，其中，國有土地使用權出讓收入１１２８１億元，同比下
降１１﹒９％。
　
　　１－５月，全國政府性基金預算支出３２１２５億元，同比增長１６％。分中央和地方看，
中央政府性基金預算本級支出９９３億元，同比增長６４﹒４％；地方政府性基金預算支出
３１１３２億元，同比增長１４﹒９％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出１６１１３億
元，同比下降９﹒３％。（ｓｌ）

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